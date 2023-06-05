قصة طفل حاول إنقاذ صديقه من الغرق فماتا سويا في حلوان

لم يأبه «محمد حسني خضر» صاحب الـ13 عامًا، الغرق في نهر النيل، أثناء محاولته إنقاذ صديقه «محمود عيسوي» يبلغ من العمر 14 عامًا من الغرق فجرفهما التيار ليموتا سويًا، إذ تمّ العثور على جثمانهما بعد مرور 48 ساعة من البحث في عرض المياه من قبل قوات الإنقاذ.

في تمام الساعة الثامنة من صباح السبت الماضي، اتجه الصديقان برفقة آخرين للاستحمام في نهر النيل خلف مفكو القديم على ريشة نهر النيل أرض أبو حربية بالقرب من ركن فاروق بحلوان، في محاولة منهم للتغلب على الموجة الحارة التي ضربت البلاد قبل أيام، لم يكن يعلموا أنَّها الساعات الأخيرة في حياتهم.

«الحقني بغرق».. استغاثة الطفل محمد لصديقه

لم تمر سوى 45 دقيقة، من وصولهم لمكان الاستحمام وبدأت الاستغاثة والصرخات تتوالى بصوت عال من الطفل «محمود»: «الحقني بغرق»، كان التيار في ذلك الوقت اشتد وسحبه إلى عمق أوسع، وحاول المتواجدين الإسراع، وسبح «محمد» بكل قوته لإنقاذ صديقه، لكن قوة التيار كانت أكبر منهما وغرقا سويًا.

انتشال جثة الصديقين بعد ساعات من البحث

أسرع شخص من المتواجدين على شاطئ نهر النيل، لإبلاغ لأسرة الطفلين، وأبلغوا ضباط الشرطة بقسم شرطة حلوان، وحضر الغواصون من فرق الإنقاذ بجنوب القاهرة وتمكّنوا من انتشال جثة المتوفى الأول محمد حسني وصرحت النيابة بدفنه وقتها، وعلى مدار الساعات القليلة الماضية بذل قوات الإنقاذ النهري في انتشال جثة الطفل «محمود» الآخر وسط صرخات من الأهالي بحسب ما أوضحه «علاء جمال» أحد شهود العيان لـ«الوطن».