عمان تستعد لعاصفة مدارية قد تتحول لإعصار

بعد العاصفة التي شهدتها مصر الأسبوع الماضي، تستعد سلطنة عمان لمواجهة عاصفة مدارية خلال الأيام المقبلة في ظل متابعة مستمرة من الجهات المعنية في الدولة.

سواحل بحر العرب تستعد للعاصفة

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن سواحل بحر العرب تستعد للعاصفة المدارية المتمركزة حول جنوب وسط بحر العرب، وتعرف هذه العاصفة باسم «بيبارجوي» وتبعد هذه المنطقة عن سواحل سلطنة عمان بنحو 1160 كيلومترا.

بيان عن الأرصاد العمانية

فيما أصدرت الأرصاد العمانية، بيانا توضح فيه إمكانية حدوث تحرك العاصفة المدارية باتجاه الشمال نحو وسط بحر العرب، واحتمال استمرارها كعاصفة خلال الأيام الـ 3 المقبلة، مع وجود فرص قد تؤدي إلى حدوث إعصار من الدرجة الأولى.

تدفق سحب عالية

وبحسب الأرصاد في السلطنة، توجد فرص لتدفق السحب العالية على أجواء سلطنة عمان خلال الأيام الخمسة المقبلة، وتم نشر صورة متحركة عالية الدقة من الأقمار الاصطناعية، توضح الحركة الدورانية للسحب حول مركز العاصفة المدارية «بيبارجوي»، مع التأكيد أن أجواء سلطنة عمان لن تتأثر بتطور الحالة المدارية خلال الأيام الخمسة المقبلة، فيما عدا تشكل بعض السحب.

تعرض مصر لعاصفة ترابية شديدة

وتعرضت مصر لعاصفة ترابية شديدة الأيام الماضية تسببت في سقوط عليهم لافتات إعلانية.