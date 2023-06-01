الأمير وليام وزوجته كيت يصلون عمان لحضور حفل زفاف ولي عهد الأردن

أعلن الديوان الملكي الهاشمي وصول الأمير وليام وزوجته كيت لحضور حفل زفاف ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والآنسة رجوة السيف، والمقرر إقامته مساء اليوم، في قصر الزهران.

الأمير وليام وزوجته كيت يحضران حفل زفاف ولي عهد الأردن

كان الأمير وليام وزوجته كيت وصلا لحضور حفل زفاف ولي عهد الأردن اليوم، ولم يتم الإعلان بشكل رسمي إلا قبل ساعات قليلة من بدء مراسم الحفل الملكي.

الوفود الملكية ورؤساء يصلون إلى الأردن

وقد بدأت الوفود الملكية ورؤساء الدول وشخصيات رفيعة المستوى يصلون إلى عمان لحضور حفل زفاف ولي العهد الأردني، اليوم.

كان أول الواصلين ملك ماليزيا وزوجته والوفد المرافق له، ثم رئيس الجمهورية العراقية عبداللطيف رشيد إلى العاصمة الأردنية عمان، ولي عهد أبوظبي، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، نجل ولي العهد البحريني الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، رئيس ديوان ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة، رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف رشيد وزوجته، ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، ملك ماليزيا السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله.

بالإضافة إلى ولي عهد السويد الأميرة فيكتوريا وزوجها الأمير دانيال، الأميرة اليابانية هيساكو من تاكامادو وابنتها الكبرى الأميرة تسوجوكو، والدة أمير قطر الشيخة موزا بنت ناصر، ولي عهد النرويج الأمير هاكون، الرئيس الرواندي بول كاغامي، وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري، ملك بلجيكا فيليب والأميرة إليزابيث، وولي العهد الدنماركي فريدريك هنريك أندريه كريستيان وزوجته.

ومن المتوقع أن حفل الزفاف الملكي سيحضره نحو 1700 شخصية ما بين أفراد العائلة الملكية الأردنية ورؤساء الدول، وفق ما نشرته قناة سكاي نيوز عربية.