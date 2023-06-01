توافد رؤساء وملوك العالم على عمان لحضور زفاف ولي العهد الأردني

توافد رؤساء وقادة العالم منذ أمس الأربعاء على عمان عاصمة الأردن، لحضور حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ورجوة خالد آل سيف، والمقرر عقده اليوم الخميس الأول من يونيو الجاري.

رؤساء العالم يتوافدون على الأردن

وأفاد تقرير نشرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا» اليوم، أن السيدة الأولى في الولايات المتحدة الأميركية جيل بايدن، وولي العهد البريطاني الأمير ويليام ويلز، قد وصلا إلى مقر استقبال الضيوف في الأردن.

كما وصل الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، وسلطان بروناي دار السلام، حاج حسن البلقية، وملك مملكة هولندا ويليام ألكسندر.

إقامة حفل زفاف ولي العهد الأردني بقصر الزهراء

كما وصل رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، والسيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عُمان، ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، والرئيس الرواندي بول كاغامي، ووصل مسؤولون من دولة الكويت، ومملكة البحرين، وباكستان، لحضور حفل زفاف ولي العهد الأردني.

يذكر أنه من المقرر أن يُقام حفل زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ورجوة خالد آل سيف، اليوم في حفل ملكي بقصر الزهراء بعمان وهو أحد القصور الملكية.