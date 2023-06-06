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قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الفعاليات خلال مايو

كتب:

محمد مجدي
06:07 م | الثلاثاء 06 يونيو 2023
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع محافظة القاهرة مشروعاً للتدريب العملي المشترك على إدارة الأزمات والكوارث بمشاركة كل الأجهزة التنفيذية في المحافظة، في إطار حرص القوات المسلحة على دعم المجتمع المدني والتنسيق مع كل أجهزة ومؤسسات الدولة.

وتضمن التدريب تفقد اصطفاف المعدات التخصصية والمركبات والتحرك لمسافه 10 كيلومترات وكذا المرور على معسكر للإيواء العاجل، ومستشفى للعزل الميداني، والتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها، كما تم تكريم عدد من أسر الشهداء من أبناء المحافظة.

وفي إطار الاهتمام بذوي القدرات الخاصة وتعظيم إمكانياتهم وقدراتهم، نظّمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري عددًا من المعارض لعرض منتجات وإبداعات الأفراد ذوي القدرات الخاصة بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وبمشاركة مجموعة من طلبة الجامعات أظهرت ما وصل إليه ذوي القدرات الخاصة، من المهارة والاحترافية في تنفيذ الأعمال والمشغولات اليدوية، بما يساهم في تنمية الثقة بأنفسهم والمجتمع.

كما نظّمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري عدد من الزيارات الميدانية للعاملين بعدد من الوزارات ومؤسسات الدولة وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية؛ لمتابعة حجم الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية، خلال الفترة الماضية في مجال التنمية الشاملة.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.