عاجل.. القوات المسلحة: وفاة فرد تأمين مصري و3 إسرائيليين خلال تبادل إطلاق نيران أثناء عملية تهريب

أعلنت القوات المسلحة، عن مطاردة أحد عناصر الأمن المكلفة بتأمين خط الحدود الدولية عناصر تهريب مخدرات فجر اليوم السبت، وفي أثناء المطاردة، اخترق فرد الأمن حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران مما أدى إلى وفاة 3 أفراد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة اثنين آخرين، بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران.

وأضافت القوات المسلحة، في بيان لها: «جار اتخاذ جميع إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، خالص التعازي لأسر المتوفيين وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين».