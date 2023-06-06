طريقة الاستعلام عن المقبولين الجدد في «تكافل وكرامة» قبل صرف الدعم

أيام قليلة، ويأتي الموعد المحدد لصرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، لشهر يونيو 2023، حيث سيكون يوم 15 يونيو 2023، وفقا لوزارة التضامن الاجتماعي التي تعتاد على صرف قيمة الدعم النقدي «تكافل وكرامة» في يوم 15 من كل شهر.

الاستفادة من الزيادة الجديدة

ويعد شهر يونيو 2023 من الشهور التي يطبق عليها الاستفادة من الزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنسبة 25%، للشهر الثالث على التوالي، وذلك منذ أبريل الماضي، لجميع المستفيدين من برنامج الدعم النقدي.

وتزامنًا مع ذلك، يرغب عدد كبير من المواطنين، المتقدمين للاستفادة من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، معرفة طريقة الحصول على نتيجة القبول أو الرفض، وفقا لمعايير القبول ببرنامج «تكافل وكرامة»التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الإلكتروني، أبرزها عدم التحصل على أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان اجتماعي شهرية.

طريقة الاستعلام عن المقبولين الجدد في «تكافل وكرامة»

ووفقًا للموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، تتمثل طريقة الاستعلام عن المقبولين الجدد ببرنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، في زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي، وإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا، واختيار «استعلام تكافل وكرامة».

ومن ثم القيام بتحديد نوع بطاقة الدعم المقدم عليها سواء «تكافل أو كرامة»، وعلى الفور ستظهر حالة البطاقة سواء «متوقفة أو سارية أو متجمدة»، وفي حال القبول يظهر للمستعلم قيمة الدعم النقدي الذي سيحصل عليه شهريا.