موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023 بالزيادة المقررة

مع قرب انتهاء شهر مايو الجاري، ينتظر عدد كبير من أصحاب المعاشات، موعد صرف معاشات يونيو 2023، وذلك بالزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنسبة 15%، لجميع المستفيدين من المعاشات، والبالغ عددهم 11 مليون مستفيد.

موعد صرف معاشات يونيو 2023 بالزيادة المقررة

وتمثل زيادة المعاشات المقررة منذ شهر أبريل الماضي، بنسبة 15% بحد أدنى 170 جنيها، و1635 جنيها كحد أقصى، لجميع المستفيدين، أي سيتم صرف معاشات يونيو 2023، بالزيادة المقررة للشهر الثالث على التوالي.

أما عن موعد صرف معاشات يونيو 2023، وفقا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، سيكون يوم الخميس الموافق 1 يونيو 2023 هو موعد صرف المعاشات لجميع المستحقين، أي الأسبوع المقبل.

طرق صرف معاشات يونيو 2023 بالزيادة المقررة 15%

هناك عدد من الطرق، التي يمكن من خلالها صرف المعاشات للمستحقين، وهى:

- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

- منافذ شركات فوري.

- ماكينات الصرف الآلي.

جدير بالذكر أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، قد أتاحت عدد من الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لها، وذلك لجميع المواطنين، ومن ضمن هذه الخدمات، أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، العديد من الخدمات الإلكترونية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، من بينها إمكانية استخراج برنت تأمينات «أون لاين»، من خلال زيارة الموقع وإتباع عدد من الخطوات البسيطة، التي تستغرق دقائق معدودة، دون الحاجة للخروج من المنزل والذهاب إلى المكاتب الحكومية للحصول على الخدمة.