موعد صرف معاشات شهر يونيو لـ11 مليون مستفيد

تزامنا مع قرب انتهاء شهر مايو، ينتظر عدد كبير من أصحاب المعاشات، موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023، بزيادة 15% للشهر الثالث على التوالي، تنفيذا لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن زيادة المعاشات في أبريل الماضي.

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023

ووفقا لهيئة التأمينات الاجتماعية، فإنّ موعد صرف معاشات شهر يونيو 2023، سيكون الخميس 1 يونيو 2023، لجميع المستفيدين من المعاشات وعددهم 11 مليونا، على أن تكون قيمة الحد الأدنى لزيادة المعاشات 170 جنيها، وأقصى حد 1635 جنيهًا.

وأكدت هيئة التأمينات الاجتماعية، أنّه عند بدء صرف معاشات شهر يونيو 2023، يمكن لأصحاب المعاشات صرف المعاش بإحدى طرق الصرف المتاحة من قبل الهيئة، والتي تتمثل في «منافذ شركات فوري، وماكينات الصرف الآلي، والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة».

خدمات هيئة التأمينات الاجتماعية

يذكر أنّ هيئة التأمينات الاجتماعية، أتاحت عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، إمكانية تعديل جهة صرف المعاش، ويجوز لصاحب المعاش أو المستفيدين تعديل جهة صرف المعاش على أي من الجهات المسؤولة عن صرف المعاشات، في إطار الخدمات الكثيرة التي تقدمها الهيئة لجميع المشتركين بها، شرط تقديم صاحب المعاش أو المستحق عنه طلب لتعديل جهة صرف المعاش​، من خلال التوجه إلى المنطقة التأمينية وتقديم طلب لتغيير جهة صرف المعاش على النموذج المرفق، وإرفاق المستندات المطلوبة بالطلب.