خطوات تغيير الوظيفة في بطاقة الرقم القومي لتجنب دفع الغرامة

يبحث الكثيرون عن خطوات تغيير الوظيفة في بطاقة الرقم القومي، حتى لا يتعرضون لدفع غرامة مالية في حالة مرور 3 أشهر على عدم تعديل البيانات الشخصية في بطاقة الرقم القومي.

خطوات تعديل البيانات الشخصية بالبطاقة

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» خطوات تعديل البيانات الشخصية في بطاقة الرقم القومي، وإضافة الوظيفة التى يعمل بها الشخص، وذلك من خلال خطوات بسيطة.

الخطوة الأولى لتعديل بطاقة الرقم القومي لإضافة الوظيفة، تتمثل في إحضار المستندات التي توضح الوظيفة والحالة الاجتماعية ومحل الإقامة.

شراء استمارة الرقم القومي وكتابة البيانات

وبعد ذلك تتوجه إلى السجل المدنى بدائرة القسم التابع لها، وشراء استمارة الرقم القومي وكتابة البيانات كاملة في الاستمارة، والتوجه إلى الجهة التي يعمل بها، واعتماد الاستمارة وختمها.

وبعد اعتماد الاستمارة من جهة العمل، تتوجه إلى السجل المدني التابع له، وتقدم المستندات المطلوبة، وبعدها سيجرى تحديد موعد لاستلام بطاقة الرقم القومي الجديد.