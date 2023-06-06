الفنان علي الألفي يطرح أغنيته الجديدة «ماتلزمنيش»

طرح الفنان علي الألفي، منذ قليل، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «ما تلزمنيش»، عبر صفحته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، والتي روّج لها منذ أيام عدة عبر صفحته الخاصة.

علي الألفي يطرح أغنية جديدة

وأغنية «ما تلزمنيش» هي من كلمات وألحان علي الألفي، وتعاون فيها مع الموزع كريم أسامة، الذي وضع أيضا الصولوهات الخاصة بالأغنية، وهي تسجيل وميكس وماستر بيشوي مجدي وتقول كلمات الأغنية..

ومادام ردك كان كدا

ومادام قولت كل دا

ما تلزمنيش

مش محتاجك

مين يتحمل كدا

بقالي كتير عايش مستني

واحشني كتير

بقول وبغني

كرهتك آه

فيها إيه يعني

أستاهل أحسن من كدا

يذكر أن الفنان على الألفي كان قد ظهر مؤخرا ضيفا على إحدى حلقات برنامج الإعلامي عمرو خليل عبر شاشة قناة cbc وتحدث عن كثير من التفاصيل الخاصة بمشواره الفني.