سمية الألفي تكشف حقيقة عودتها للفن: «خدت عهد على نفسي مش راجعة تاني»

كشفت الفنانة سمية الألفي، حقيقة عودتها مرة أخرى للأعمال الفنية، وذلك بعد إتمام المراحل الأخيرة من علاجها في مطلع شهر سبتمبر المقبل، حيث أجرت عملية جراحية داخل أحد المستشفيات الكبرى بالجيزة في شهر ديسمبر من العام الماضي، لاستئصال ورم خبيث من منطقة الصدر.

سمية الألفي تعتزل الفن

وقالت سمية الألفي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها لن تعود للفن مرة أخري، وأنها أخذت عهدا على نفسها منذ أكثر من عشر سنوات، بعدم العودة مرة أخرى، مؤكدة أن قرارها ليس بسبب شروط معينة.

وكانت آخر مشاركة فنية للفنانة سمية الألفي منذ عام 2010 من خلال فيلم «تلك الأيام»، بطولة محمود حميدة، أحمد الفيشاوي، ليلى سامي، صفية العمري، عادل أمين، ماجد المصري، هشام إسماعيل، سلوى محمد علي

مشاركة سمية الألفي في«العطار والسبع بنات»

وقدمت سمية الألفي العديد من الأعمال الفنية، التي تفاعل معها الجمهور، من أبرزها مسلسل «العطار والسبع بنات» عام 2002، وكانت أحداثه تدور حول الحاج صالح، الذي كان يجسد شخصيته الفنان نور الشريف، والذي يعمل عطارا ويواجه مشكلة في الإنجاب، فتقوم زوجته «الحاجة سيدة» بتزويجه من خادمتها «هنية»، والتي تحمل وتنجب ابناً للحاج صالح يسميه «عبدالرحمن»، وبعد ذلك تحمل «الحاجة سيدة» على الرغم من تقدمها في العمر، وبعد إنجابها لتوأم «سيف وعائشة»، تشتعل الغيرة في قلبها وتأمر الحاج بأن يبعد زوجته الثانية إلى مكان بعيد، لتتصاعد الأحداث.

وشارك في بطولة المسلسل نور الشريف، ماجدة زكي، سمية الألفي، عماد رشاد، هالة فاخر، بثينة رشوان، سوسن بدر، فريدة سيف النصر، سعيد طرابيك، لقاء سويدان، رحاب أحمد، عائشة الكيلاني.