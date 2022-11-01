علي الألفي يُحيي حفلا على مسرح الجمهورية في 24 نوفمبر

يُحيي المُطرب علي الألفي، حفلًا غنائيًا كبيرًا، وذلك يوم الخميس الموافق 24 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على مسرح الجمهورية بالقاهرة، حيث يأتي ذلك بعد فترة طويلة من الغياب.

ويُجهز علي الألفي، لجمهور، باقة غنائية مُميزة، حيث يستعد لتقديم أغانٍ جديد، سيشدو بها أمام جمهورها لأول مرة على مسرح الجمهورية، مُعربًا عن آماله بأنّ تنال الأغاني إعجاب الجمهور.

أنا وفرقتي بنحضر لأغاني جديدة لأول مرة على المسرح

وقال الألفي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «الأصدقاء والأحبة.. بعد فترة غياب نلتقي سويًا في ليلة فرحة وغنا في مسرح الجمهورية العظيم في وسط القاهرة.. أنا وفرقتي مشتاقين للقاءكم وبنحضر لأغاني جديدة لأول مرة على المسرح».

أسعار تذاكر حفل علي الألفي

وتتضمن تذاكر حفلة علي الألفي، على مسرح الجمهورية، يوم 24 نوفمبر، فئتين، الأولى بـ85 جنيهًا، والأخرى بـ100 جنيه.

وكان علي الألفي، قد كشف في لقاءٍ تليفزيوني سابق له عبر قناة سي بي سي، كواليس استقالته من عمله، حيث كان يعمل مُهندس لمدة 15 عامًا، رغبة في دخول عالم الغناء، قائلًا: «قدمت استقالتي بعد 15 سنة في الهندسة وقلت لوالدي إنى درست وأشتغلت عشان أحقق لك حلمك، وجه الوقت اللي أحقق حلمي أنا فيه، وأشتغل الحاجة اللى بحبها».