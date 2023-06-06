إزالة 12 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة بمركز بلطيم في كفر الشيخ

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ضمن المرحلة الثانية من الموجة 21، وأسفرت عن إزالة 12 حالة بمساحة 4420 مترا، عبارة عن تعدٍ بالبناء على أرض أملاك دولة بقريتي «الساحل القبلي»، و«الربع».

إزالة 12 حالة تعدٍ بمركز بلطيم على مساحة 4420 متر

جاء ذلك، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وإزالة كافة أشكال التعدِّي عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وفي إطار توجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

قاد الحملة، اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، وشارك بها اللواء أشرف النويشي، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، وااعميد محمد أبو الخير، مفتش المباحث، والعميد أحمد ثروت، مأمور مركز شرطة بلطيم، والرائد محمد عماد رئيس المباحث، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

متابعة المستمرة للأراضي المستردة

ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.