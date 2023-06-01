تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات على أراضي الدولة بكفر الشيخ

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بكفر الشيخ، اليوم الخميس، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمركز والمدينة، وأسفرت عن تنفيذ 10 قرارات إزالة للتعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وتضمنت تلك القرارات 10 قرارات إشغالات على الري والصرف على مساحة 3182، تابعة لوزارة الري، إضافة للتعديات على أرض زراعية.

تنفيذ 10 قرارات إزالة تعديات على أراضي الدولة في بيلا

قاد الحملة، جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، وبإشراف وحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، وبمشاركة ممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن باستخدام معدات الوحدات المحلية، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية، وتحويل المخالفين لجهات التحقيق.

محافظ كفر الشيخ يوجّه بعدم التهاون في استرداد حق الدولة

وقال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع ما تم تنفيذه اليوم من إزالة التعديات، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، مشدداً على أهمية التنسيق بين المراكز وكافة الأجهزة التنفيذية والمختصة، لتنفيذ المستهدف من المرحلة الثانية من الموجة الـ21، موجهاً بعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعدي.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وكلّف «نور الدين»، رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق الكامل مع وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة ومسئولي المتابعة الميدانية والإزالات لرصد كافة التعديات، وإزالتها فى مهدها، والالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المستردة، والتواصل الدائم مع غرفة عمليات المحافظة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية بكفر الشيخ، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك وفق البرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة، وعدم التهاون في إزالة تلك التعديات، وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.