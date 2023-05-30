تنفيذ57 قرار إزالة تعديات على أرض زراعية وأملاك الدولة بالقاهرة

تابع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، جهود محافظة القاهرة فيما يخص المرحلة الثانية من الموجة 21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتي انطلقت يوم 27 مايو وتستمر حتى 16 يونيو المقبل.

وشدد اللواء هشام آمنة علي أهمية رصد أي حالات جديدة وإزالتها في المهد بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون وتحرير محاضر ضد المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية، ورصد الأجهزة التنفيذية لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة عبر منظومة المتغيرات المكانية والتعامل الفوري معها، جاء ذلك خلال اجتماع وزير التنمية المحلية مع محافظ القاهرة، وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية الحفاظ على الأرض المستردة ومنع أي تعديات عليها خلال الفترة المقبلة.

إزالة المخالفات

واستعرض اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، خلال الاجتماع بيان للحالات المستهدف تنفيذها ضمن الموجة 21 لإزالة المخالفات على أملاك الدولة وجهات الولاية باعتباره أحد أهم الملفات التي تأتي في مقدمة أولويات الأجهزة التنفيذية لمحافظة القاهرة من أجل استرداد حق الشعب والقضاء تمامًا على ظاهرة وضع اليد والتعدي على أملاك الدولة.

واشار إلى تنفيذ 57 قرار إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ 21 بالتنسيق مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون حيث تمكنت المحافظة من تنفيذ 21 حالة استرداد لأراضي زراعية، كما تمكنت من استرداد أكثر من 629 ألف متر مربع من أملاك دولة كأعلى محافظة في نسبة استرداد أراضي البناء.