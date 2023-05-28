إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ

شهدت قرى مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ21، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وإزالة كافة أشكال التعدِّي عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وفي إطار توجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبالتعاون مع اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، والجهات المعنية، ومجلس مدينة الحامول، والمراقبة العامة لتنمية التعاونيات، وجهاز المراقبة، والري، والزراعة.

إزالة 11 حالة تعدٍ بالحامول على مساحة 20 قيراط

جاءت الحملة بحضور عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، واللواء أشرف النويشي، مدير الأمن العام بكفر الشيخ، والمحاسب حاتم صبري، المراقب العام للتعاونيات، وأيسر عبد الرحيم، ورضا الشربيني، ومحمد عبد الصادق، نواب رئيس المركز والمدينة، والعميد حسام نبيه، مأمور مركز شرطة الحامول، ورئيس مباحث المديرية، والرائد محمد هاني رئيس مباحث الحامول، وقوة أمنية.

محافظ كفر الشيخ: استمرار حملات إزالة التعديات بمراكز المحافظة

وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه جرى إزالة 11 حالة تعدٍ على أراضي زراعية بقرى مركز الحامول، على مساحة 20 قيراط، وتسلمت جهة الولاية الأراضي، مؤكداً استمرار حملات إزالة التعديات بمراكز المحافظة.

وكلّف «نور الدين»، رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.