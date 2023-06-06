تطوير طريق «الجرايدة- الكراكات» في كفر الشيخ بتكلفة 130 مليون جنيه

يشهد مركز ومدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، اهتماماً شديداً في قطاع الرصف، ورفع كفاءة الطرق، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

ومازالت الأعمال تسير علي قدم وساق لتغيير شكل مركز بيلا إلى الأفضل باعتباره أحد أهم مراكز المحافظة، ولحفظ أمن وسلامة المسافرين من مدينة بيلا والقادمين إليها فقد اهتمت المحافظة برصف عدد من الطرق المحلية التي تربط المدينة بالمحافظات المجاورة، وجارٍ التجهيز وإعداد المقايسات اللازمة للبدء في أعمال توسعه وتغطية ورصف باقي طرق مركز بيلا.

رصف طرق محلية تربط «بيلا» بالمحافظات

وأعلن جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم الثلاثاء، بدء أعمال رصف وتوسعة ورفع كفاءة طريق «الجرايدة - بيلا - الكراكات» الواقع بنطاق مركز بيلا، وذلك بتكلفة قدرها 130 مليون جنيه، ضمن خطة الهيئة العامة للطرق والكباري بالتنسيق مع مديرية الطرق بكفر الشيخ، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأوضح «ساطور»، أن طريق «الجرايدة - بيلا - الكراكات» البالغ طوله 19 كيلو مترًا يبدأ من قرية الكراكات مروراً بشارع بورسعيد بمدينة بيلا وصولًا لقرية الجرايدة مع تقاطع الطريق بطريق «بلقاس - الحامول»، ويُعد هذا الطريق من أهم المحاور المرورية الهامة التي تربط مدينة بيلا وقراها ببعضها البعض وبالمحافظات المجاورة، وتُنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري.

صيانة كوبري الهويس

وأضاف «ساطور»، أنه سيتم قريباً البدء في أعمال صيانة كوبري الهويس بقرية إبشان من خلال الهيئة العامة للطرق والكباري مع ضمان سير الطريق وعدم حدوث أي عرقلة مرورية خلال تنفيذ الأعمال، مع اتخاذ كل إجراءات السلامة والوقاية خلال أعمال الصيانة.

وأشار «ساطور»، إلي أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حريص علي تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمركز ومدينة بيلا، ومتابعة الأعمال ميدانياً للوقوف على نسب التنفيذ، والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، تنفيذاً لخطة تطوير وتجميل مدن المحافظة، لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها، للوصول إلى بنية تحتية سليمة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأوضح «ساطور»، أن عمليات الرصف تتم بناءً على خطة تعتمد علي حجم الكثافة المرورية على الطريق، ومدى ربطه لأكثر من منطقة أو قرية أو مدينة، فضلاً عن استكمال الرصف كمرحلة نهائية بالمناطق التي تم الانتهاء من إيصال كافة الخدمات لها حتى تظهر بالشكل الخدمي والجمالي اللائقين بها.