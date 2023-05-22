«الخارجية البرازيلية» تستدعي السفير الإسباني بسبب لاعب ريال مدريد

أدانت وزارة الخارجية البرازيلية، في بيان لها، تعرض لاعب نجم كرة القدم البرازيلية فينيسيوس جونيور، للهجمات العنصرية.

بيان للخارجية البرازيلية

وأضافت الخارجية البرازيلية، أنّها تدعو إسبانيا والحكومة الإسبانية والسلطات الرياضية لمعاقبة المتورطين.

استدعاء السفير الإسباني في البرازيل

واستدعت حكومة البرازيل بحسب موقع وزارة الخارجية السفير الإسباني، اليوم، لتوضيح الموقف في أعقاب الحادث الأخير الذي وقع أمس الأحد، عندما تم توجيه إهانات عنصرية ضد مهاجم ريال مدريد والثاني في ترتيب هدافيه.