«أدهم» يعيد تدوير الأعشاب البحرية الميتة لصناعة الأثاث: 100% صديقة للبيئة

فكرة جديدة ومشروع مختلف ابتكره أحد طلاب هندسة الجامعة الألمانية، من أجل تصنيع منتجات من الأعشاب البحرية الميتة جميعها صديقة للبيئة بنسبة 100%، وأخرى حديثة لم تطرح في السوق من قبل وذلك بعد إعادة تدويرها.

المقصود بـ POC

قال أدهم غلاب مؤسس مشروع POC والرئيس التنفيذي، إن اسم المشروع يعد اختصارا للأعشاب البحرية الميتة «بوسيدونيا أوقيانوسيا» التي تترسب كل عام على سواحل البحر المتوسط، إذ يجرى أخذ العُشب من السواحل وتنظيفة جيدًا وتجهيزه ومعالجته بطرق معينة لاستخراج «بوك بورد»، عبارة عن بورد يشبه الأبلكاش لكن مصنوع من عشب البحر المتوسط.

تعريف الـ«بوك بورد»

«بوك بورد» مصنوع من مواد جديدة لم تدخل مصر والعالم من قبل، من خلال المعالجة الخاصة يجرى الاستفادة منه واستخراج منتجات مختلفة لها علاقة بالأثاث والحوائط والإكسسوارات، بحسب «غلاب».

هدف المشروع

وأكد مؤسس مشروع POC أن ترسب هذا العُشب على سواحل البحر المتوسط يشكل مشكلة أساسية، إذ تتجمع مخالفات هائلة تلوث الشاطئ مثل: البلاستيك والأخشاب والزجاج وتحلل أشياء عضوية، موضحًا أن الهدف من المشروع إزالة العشب الموجود على الشاطئ حتى لا يسبب إزعاجًا وإعاقة للمستخدمين، بالإضافة إلى تقليص استخدام الأخشاب والبلاستيك.

وأشار إلى أن إستخدام الطاقة والفويل يدخل في تصنيع الأثاث والديكورات بينما يقوم مشروع " POC " على الإنتاج اليدوي فقط، مضيفًا أن الـ package الخاص بالمنتج مصنوع من الكرتون على شكل وعاء، ما يتيح للمستهلك القدرة على وضع تربة بداخلها لزراعة الحبوب التي يوفرها المشروع له داخل ال package وذلك لكي يكون المنتج من أوله لآخره لا يضر البيئة بنسبة 1%، ومن جانب آخر هي مبادرة جديدة لتشجيع الزراعة.

الخطوات الأخيرة قبل بدء العمل الفعلي للمشروع

وأوضح أن المشروع في خطواته الأخيرة يتوقف على بعض الإجراءات القانونية الخاصة بالتسجيل، بالإضافة إلى العمل على عدة ماكينات مجرد ما ينتهي العمل بها سيبدأ المشروع الإنتاج الفعلي في التاريخ المقرر له وهو الأول من يناير المقبل، مؤكدا أنه يتواصل حاليًا مع الفنادق والمطاعم لعرض الشغل الخاص بالمشروع عليهم.