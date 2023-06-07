5 قرارات للحفاظ على حقوق المواطنين خلال مصيف الإسكندرية 2023.. «مفيش إكراميات»

وضعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، قواعد مصيف الإسكندرية 2023 مع مستأجري الشواطئ، وذلك خلال اجتماع الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، مع مستأجرى الشواطئ في الاجتماع الأول بينهم.

مصلحة المواطن أهم توجيهات محافظ الإسكندرية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، قواعد مصيف الإسكندرية 2023 التي تمت بناء علي تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بضرورة التنسيق والترتيب ،والمتابعة الدائمة مع مستأجرى شواطئ الإسكندرية لتحقيق اقصى درجات التعاون بين محافظة الإسكندرية والمستأجرين بما يصب فى مصلحة المواطن .

قواعد مصيف الإسكندرية 2023

- القضاء تماما على الإكراميات وأعمال البلطجة وأن الهدف الأول والأساسي هو حسن معاملة رواد الشواطئ وتحقيق أقصى درجات الأمان علي شواطئ الإسكندرية.

- أهمية الحجز الالكترونى وان يتمتع الحاجز بالتسكين فى الصف الاول، وفى حالة عدم الالتزام ستكون الغرامة هى العقوبة المنتظرة.

إجراءات للحفاظ على حقوق المواطنين

- طالب رئيس مصايف الإسكندرية من المستأجرين وضع أنفسهم مكان المواطن الذى يرغب فى قضاء بعض ساعات علي شواطئ الإسكندرية املا فى أن يقضيها بدون اى مضايقات.

- استمرار المتابعة والحملات الدورية والمستمرة والكمائن التى تضمن تحقيق الانضباط.

- التزام المستأجر بحسن معاملة الرواد وتقديم كافة الخدمات التى تتضمنها تذكرة الدخول.