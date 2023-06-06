نسبة إشغال شواطئ الإسكندرية اليوم.. «رفع الرايات الخضراء»

رفعت شواطئ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، الرايات الخضراء مع أجواء صيفية معتدلة؛ إذ أن ارتفاع الأمواج تراوح ما بين 1 إلى 1.5 متر، بالإضافة إلى اعتدال الحرارة، وسط تسجيل نسب إشغال منخفضة، ودرجة الحرارة 27، وذلك بعد أيام عاصفة بالأمواج ورفع الرايات الحمراء.

نسبة إشغال شواطئ الإسكندرية

وبحسب البيان اليومي للإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، فإن نسب إشغال شواطئ الإسكندرية اليوم الثلاثاء، مع منتصف الأسبوع الجاري، في القطاعين الشرقي والغربي، لم تتعد 15%، وترتفع الرايات الخضراء على كلاهما نتيجة لاستقرار حالة البحر.

وأكدت «مصايف الإسكندرية»، إن الأجواء ونسب الإقبال توفر فرصة للذهاب إلى شواطئ الإسكندرية، من أجل الاستمتاع، قبل ازدحام عطلة نهاية الأسبوع.

حقوق المصطافين على شواطئ الإسكندرية

وشددت على رواد شواطئ الإسكندرية، بعدم السماح لأحد على إجبارهم على دفع «إكرامية»، موضحين أن دورات المياه ووحدات تغير الملابس مجاناً، مطالبين بالتواصل مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف عبر أرقام الهواتف المعلقة بالشواطئ، حال حدوث ذلك.

كما توجد واجبات على رواد شواطئ الإسكندرية؛ إذ يتعين عليهم عدم الخروج من الشاطئ بملابس البحر أو غير لائقة، حفاظا على الآداب العامة، والالتزام بالحفاظ على النظافة.