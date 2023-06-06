اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: نحتفل قريبا بخلو مصر من «فيروس سي»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

الرئيس يشهد انطلاق فعاليات المؤتمر والمعرض الطبى الأفريقى الثانى

«السيسى»: نحتفل قريباً بخلو مصر من «فيروس سى»

الدولة لن تقف مكتوفة الأيدى أمام التحديات الصعبة.. ونواجهها بالمبادرات لتحسين حياة الناس الصحية

جائحة «كورونا» أظهرت هشاشة النظام الصحى بأفريقيا.. وبالتعاون بين الدول نستطيع تحسين القدرات

الرئيس فى أنجولا وزامبيا وموزمبيق لتعزيز التعاون

«السيسى» يتلقى اتصالاً هاتفياً من «نتنياهو» حول حادث «الحدود» ومساعى تحقيق السلام فى المنطقة

«التنسيقية».. منصة أفكار لقضايا الوطن.. فتحت أبوابها للمشاركين فى الحوار لمناقشة قضايا المحاور الثلاثة

شباب ونواب الأحزاب السياسية شاركوا فى سلسلة «صالونات» لبحث وطرح مقترحات فى مختلف ملفات «الحوار»

«الاستثمار».. تعديلات تشريعية لجذب المستثمرين وتنشيط السياحة.. ودعم الشركات الناشئة والمشروعات

الزيادة السكانية.. مطالب برفع سن الزواج لـ21 عاماً وزيادة الوعى المجتمعى للحد من النسل.. ووزارة للسكان

الأسرة والشباب.. مواجهة الطلاق والعنف المنزلى والابتزاز الإلكترونى.. والتوسع فى برامج التأهيل والتدريب

رئيس الوزراء يوجِّه اللجنة الطبية بتعزيز التواصل مع المواطنين «مدبولى» بعد إعادة تشكيل اللجنة: تعزيز الاستجابة للاستغاثات وتوفير الرعاية الطبية

نرصد بالأرقام إنجازات بالجملة فى قطاع الصناعة خلال 10 سنوات

الطريق إلى الوطن: «صُنع فى مصر».. واقع 30 يونيو

نمو القطاع بلغ 11.7%.. والناتج يقترب من تريليون جنيه.. والدولة قدّمت حزمة تيسيرات لدعمه..إنشاء المدن والمجمعات الصناعية وفّر فرص عمل لمئات الآلاف من العمالة

بطولة الأهلى.. وصفقات الزمالك

لاعبو «الأحمر» يتعاهدون على الفوز بـ«اللقب» ومنافسة شرسة بين «الحراس»

«جبران» الوداد يعود لحسابات «الأبيض».. والمبادلة تحسم مصير «جمعة»

«بنزيما» فى اتحاد جدة بـ200 مليون يورو سنوياً.. وريال مدريد يفاوض «كين»

الصفحة الثانية

الرئيس يشهد انطلاق فعاليات المؤتمر والمعرض الطبى الأفريقى الثانى

الرئيس: الدولة لن تقف مكتوفة الأيدى أمام التحديات الصعبة والمبادرات أفكار للمواجهة وتحسين حياة الناس الصحية

بالمبادرات الرئاسية مصر تنجح فى القضاء على فيروس «سى»

الصفحة الثالثة

وزير الصحة: 222 مليار جنيه حجم الإنفاق على القطاع الصحى

هناك 11 إجراء متقدماً ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار بتكلفة 15 مليار جنيه خلال عامين

أصدرنا 3.4 مليون قرار علاج على نفقة الدولة من أول يوليو 2022 حتى 31 مايو الماضى بقيمة 15 مليار جنيه

رئيس هيئة الشراء الموحد: حريصون على التعاون وتبادل الخبرات مع الأشقاء الأفارقة

«زيدان»: خلال عام واحد سنعتمد بنسبة 100% على مشتقات الدم المصنّعة من البلازما المصرية.. وتنظيم عمل المعامل الطبية وفر للدولة 4 مليارات جنيه

إجراءات لتوطين بعض الصناعات الدوائية والبيولوجية.. وإنشاء 6 مخازن بمعايير عالمية تضمن سلامة المخزون الاستراتيجى من الأدوية.. وتعزيز المخزون ليكفى من 3 إلى 6 أشهر

الرئيس السيسى خلال مشاركته فى المؤتمر والمعرض الطبى الأفريقى الثانى

توريد 525 دعامة قلب ذكية و56 ألف مفصل جراحى و 14 ألف قوقعة أذن و33 مليون فلتر كلى فى الفترة من عام 2016 وحتى عام 2023

أستاذ طب الأذن بـ«ميونخ»: زراعة القوقعة أصبحت متوافرة فى مصر بفضل «السيسى»

«مولر»: عام 2050 سيعانى 700 مليون شخص حول العالم من فقدان السمع

«نرعاكم كأهالينا» جائزة مصرية لتكريم منفذى مشروعات تحسين خدمات الرعاية الصحية

مدير مركز مكافحة الأمراض فى أفريقيا: يجب الاستفادة من دور مصر بالقارة السمراء

الصفحة الرابعة

«الوطن» ترصد بالأرقام إنجازات بالجملة فى قطاع الصناعة خلال 10 سنوات..الطريق إلى الوطن

قطاع الصناعة: 11.7% معدل النمو.. والناتج الإجمالى يقترب من تريليون جنيه

الدولة قدمت حِزماً من التيسيرات والسياسات والتشريعات المحفزة للنشاط ودمج الاقتصاد غير الرسمى

تشريعات محفزة تطوير وإنشاء عشرات المدن الصناعية.. وتنفيذ آلاف المشروعات الصغيرة وفر فرص عمل لمئات الآلاف

خبراء: مصر صمدت فى مواجهة «كورونا والتضخم والحرب الأوكرانية» بفضل «الإصلاح»

«أنيس»: إجراءات الدولة أسهمت فى انخفاض الديون والبطالة.. و«سلام»: إدارة البنك المركزى لتبعات الأزمات الدولية حققت مزيداً من الصلابة للاقتصاد

الصفحة الخامسة

فتحت أبوابها للمشاركين فى الحوار وأطلقت سلسلة «صالونات» لمناقشة المحاور الثلاثة

«التنسيقية».. منصة أفكار لقضايا الوطن

مقترحات صالونات «تنسيقية الشباب»

الصفحة السادسة

«مجلس الأمناء»: تلقينا 180 ألف مقترح.. والجلسات خلقت مساحات مشتركة.. وتجربة الحوار غير مسبوقة

«فايز»: توجد إرادة جامعة من كل القوى السياسية المشاركة فى الحوار على إنجاح المناقشات والوصول إلى مخرجات توافقية

«الطماوى»: الحوار مر بمراحل عدة ونتج عنه بناء جسور من الثقة بين القوى السياسية وجميع الأطياف الموجودة فى مصر

«عصام»: «التنسيقية» كيان انطلق على أساس الحوار عام 2018 ويجمع مختلف التوجهات الذين يجتمعون ويتحاورون من أجل الوطن

«الاستثمار».. مطالب بتعديلات تشريعية لجذب المستثمرين ودعم الشركات الناشئة والمشروعات المتوسطة والصغيرة وتنمية وتطوير «القطاع السياحى»

«محسب»: تقدمنا بمقترح لرفع حد الإعفاء الضريبى إلى 48 ألف جنيه بدلاً من 36 تضامناً مع ذوى الحد الأدنى للأجور.. و«سامى»: الدولة جادة فى دعم «الاستثمار الخاص»

«لطفى»: الشركات الناشئة ينقصها الدعم.. ونحاول من خلال وجود خبراء فى جلسات الحوار الوطنى أن نضع حلولاً جذرية لتعظيم الاستفادة منها

العمل الأهلى: تحديث قوانين النقابات وعدم تسييسها والعمل لزيادة مواردها المالية

«مها»: لا بد من تفعيل «أكاديمية المحاماة» ووجود كوتة للمرأة فى النقابات على غرار «النواب».. و«كوثر»: «التمريض» تسعى لتدريب أعضائها بشكل مستمر

«هلا»: قانون موحد ولائحة داخلية للتنظيمات النقابية.. و«أكمل»: تسييس العمل النقابى يخرجه من الشكل القانونى

الصفحة السابعة

التعليم.. مراجعة رؤية «مصر 2030».. وتعيين 40 ألف معلم سنوياً

«كليب»: يجب تشكيل مجلس وطنى للتعليم يتمتع بالاستقلالية وضمان الجودة.. و«حسنى»: تحديث المناهج وتقييم «شُعب المدارس الفنية»

الزيادة السكانية.. مطالب برفع سن الزواج لـ21 عاماً.. وزيادة الوعى للحد من النسل

«توفيق»: تؤثر على الخدمات وتؤدى لارتفاع الأمية وعدم جودة التعليم.. و«حسن»: ندعو الأحزاب للتكاتف لمساعدة الدولة فى التصدى لهذه المشكلة

الأسرة والتماسك المجتمعى.. تشريعات رادعة لمواجهة العنف المنزلى المقرر المساعد للجنة: حددنا 3 قضايا رئيسية تحتاج إلى اهتمام فورى هى «الطلاق والعنف المنزلى والابتزاز الإلكترونى»

الشباب.. زيادة التمكين والتوسع فى برامج التأهيل والتدريب وحل مشكلات رواد الأعمال

«عبدالعزيز»: تمثيلهم فى لجان الحوار جيد.. و«فتحى»: نظمنا زيارات للعديد من الجامعات والمراكز لإجراء مناقشات مع الشباب واكتساب نظرة ثاقبة حول التحديات التى يواجهونها

الصفحة الأخيرة

«الأميرة» هدفنا

لاعبو الأهلى يتعاهدون على العودة من المغرب بلقب الأبطال جلسات نفسية لزيادة التركيز.. ومنافسة شرسة بين الحراس

أغلى صفقات الموسم.. «جبران» يعود لحسابات الزمالك و«أوسوريو» يدافع عن «الجزيرى»

للمحترفين فقط.. اتحاد الكرة يتمسك بالدورى المؤهل للممتاز.. ومصدر: لا نخشى «فيفا»

المعادلة الصعبة.. «بنزيما» يرتدى قميص اتحاد جدة.. 200 مليون يورو سنوياً للمهاجم الفرنسى مع «العميد».. وريال مدريد يفاوض «كين» لخلافته