 اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «الطريق إلى الوطن».. القضاء في مواجهة «الإرهاب»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

فى الذكرى العاشرة لـ«30 يونيو».. «الوطن» ترصد تاريخ «الجماعة» لحصار القضاء

«الطريق إلى الوطن».. القضاء فى مواجهة «الإرهاب»

رئيس الإخوان سعى لتحصين قراراته وتجاهل تنفيذ الأحكام وأنصاره حاصروا «الدستورية» 18 يوماً وحاولوا اغتيال القضاة

رئيس «قضايا الدولة» الأسبق: مكتب الإرشاد كان يحكم مصر.. وسقوطهم أنقذ البلاد من نفق مظلم.. وصمود «الدستورية» عكس نزاهة وحيادية القضاء

مشاركة خبراء دوليين فى المجال الطبى

فى جلسات لتعزيز القدرات الصحية فى القارة السمراء

«القاهرة» تفتح أبوابها لـ«المعرض الطبى الأفريقى»

«السيسى»: لن ندّخر جهداً لحل أزمة «روسيا - أوكرانيا»

الرئيس يوجِّه بتعزيز جهود صناعة التعهيد ودعم المهنيين ومواكبة التطور السريع فى قطاع الاتصالات

70 دولة و3 آلاف مشارك و315 متحدثاً دولياً فى فعاليات النسخة الثانية تحت شعار «بوابتك نحو الابتكار والتجارة».. والتجربة المصرية فى الصحة تلهم أفريقيا

مستشار الرئيس: مصر قادرة على دعم أفريقيا فى ملف الصحة.. و«هيئة الاعتماد»: شركات كبرى حريصة على المشاركة لاستكشاف فرص الاستثمار

ومبادرات مصرية لعلاج مليون أفريقى.. و30 مليون جرعة تطعيم ضد كورونا

«الصحة العالمية»: خبرات مصر قادرة على تجاوز تحديات الملف الطبى بأفريقيا

رئيس اللجنة العلمية: القارة تتحمل 40% من العبء المرَضى عالمياً.. وننقل خبراتنا للأشقاء

اللجان تستأنف جلساتها اليوم لمناقشة أولويات المحور الاقتصادى

الدولة تنجح فى خفض البطالة

مصر تطوِّع بيئة الأعمال لتعزيز دور القطاع الخاص فى عملية التنمية

نواب: تشريعات لدعم مناخ الاستثمار وتوطين الصناعة.. وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار تخدم الاقتصاد الوطنى

خبراء: «ملكية الدولة» و«الرخصة الذهبية» تحفزان القطاع الخاص

الصفحة الثانية

مشاركة خبراء دوليين فى المجال الطبى فى جلسات لتعزيز القدرات الصحية فى القارة السمراء

القاهرة تفتح أبوابها لـ«المعرض الطبى الأفريقيى»

«بوابتك نحو الابتكار والتجارة» شعار النسخة الثانية: 70 دولة و3 آلاف مشارك

«تاج الدين»: أثبت قدرة مصر على دعم أفريقيا.. و«عبدالغفار»: فرصة للتعريف بما نمتلكه من مقومات متطورة.. ورئيس «الاعتماد»: شركات كبرى ستشارك لاستكشاف فرص الاستثمار

مبادرات لعلاج مليون أفريقى: نقل خبرات وتدريب أطباء وحملات تطعيم وقوافل صحية

مبادرة «صحة أفريقيا» لتقديم 30 مليون جرعة تطعيم ضد كورونا.. و«تحيا مصر أفريقيا» لعلاج أبناء «جوبا».. و«السبكى»: نستهدف مواجهة تحديات الصحة بالقارة السمراء

11964 مواطناً بجنوب السودان تم إجراء فحص فيروس «سى» لهم

15997 مواطناً بدولة تشاد تم إجراء فحص فيروس «سى» لهم

10 آلاف مواطن بدولة إريتريا تم إجراء فحص فيروس «سى» لهم

30 مليون جرعة تطعيم ضد كورونا تم تقديمها للدول الأفريقية من خلال الاتحاد الأفريقى على هامش النسخة الأولى للمؤتمر والمعرض الأفريقى

رئيس «صحة النواب»: الدواء أصبح من أدوات القوى الناعمة لنا فى أفريقيا

الجمعية الطبية المصرية تشارك فى المؤتمر من خلال 30 شعبة طبية فى مختلف الجلسات

الصفحة الثالثة

المبادرات الصحية والكشف المبكر عن الأمراض هدف استراتيجى للدولة

أستاذ «الصحة العامة»: الرئيس السيسى استطاع أن ينهض بالمنظومة الصحية رغم التحديات العالمية.. والمبادرات الصحية لم تحدث فى العالم

مبادرات رئاسية لتعزيز «صحة المصريين»

«الصحة العالمية»: مصر قادرة على تجاوز تحديات الملف الطبى فى القارة السمراء

«القصير»: الرئيس السيسى حريص على تعزيز الاستثمار فى القطاع الصحى لأفريقيا.. و«قنديل»: المؤتمر يتماشى مع رؤية «مصر 2030».. و«الحداد»: يتيح الشراكة وتبادل الخبرات

د. عادل العدوى: 30% من وفيات العالم داخل القارة السمراء.. ونسعى لنقل خبراتنا للأشقاء ونبحث عن حلول ذكية للتحديات الصحية

رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر: أفريقيا تتحمل 40% من العبء المرَضى حول العالم

مليار و200 مليون مواطن فى أفريقيا.. و75% من الأمراض المعدية داخل القارة

الصفحة الرابعة

اللجان تستأنف جلساتها اليوم لمناقشة أولويات الاستثمار ودعم الإنتاج والزراعة

مصر تطوع بيئة الأعمال للقطاع الخاص

نواب: إجراءات تشريعية لدعم مناخ الاستثمار وتوطين الصناعة

«معتز»: مبادرات الرئيس دفعت القطاع الخاص للمشاركة فى المشروعات الكبرى.. و«الكاتب»: «ابدأ» دعمت خطوط الإنتاج وقرارات «الأعلى للاستثمار» خطوة لتعزيز الاقتصاد

«السلاب»: الدولة فى سباق مع الزمن لتنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة و«الصعيدى»: إعداد بنية تشريعية قوية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية

اقتصاديون: وثيقة ملكية الدولة والرخصة الذهبية تحفزان الاستثمار

.. وخبراء زراعة يضعون روشتة النهوض بالقطاع: ترشيد الاستهلاك ونشر الوعى وإيجاد بدائل للمحاصيل الأساسية

«نصار»: القيادة السياسية تولى الزراعة اهتماماً خاصاً باعتبارها ركيزة أساسية فى الاقتصاد

«السيد»: انسحاب الدولة من بعض القطاعات يتيح مساحة أكبر أمام القطاع الخاص للنمو

«حسن»: نستطيع التحول إلى تصدير الدواجن فى أقل من 3 أشهر.. ونحتاج قروضاً لتشغيل المزارع المتوقفة

الصفحة الخامسة

مصر تنجح فى خفض معدلات البطالة رغم الأزمات العالمية

إصدار الرخصة الذهبية

تخصيص العقارات اللازمة ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء

تحديد مدى زمنى لكافة الموافقات بـ10 أيام عمل ولمرة واحدة عند التأسيس

إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 ومن بين مزاياه:

منح حافز استثمارى خصماً من صافى الأرباح الخاضعة للضريبة بنسب تتراوح بين 30 و50%

السماح بقيد المستثمر الأجنبى بسجل المستوردين حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية لمدة 10 سنوات

منح المستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار إقامة لمدة عام لـ«غير السياحة»، قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو عام إضافى، خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية

تفعيل نظام الشباك الواحد مما سمح بخفض زمن المعاملات إلى 5 دقائق بدلاً من 30 دقيقة

إطلاق الخريطة الاستثمارية التى تحتوى على 1168 فرصة استثمارية

رفعت رشاد يكتب: ما بعد النكسة

الصفحة السادسة

فى الذكرى العاشرة لـ«الثورة».. نواصل نشر سلسلة جرائم «الإرهابية»: هاجمت القضاة وأحكامهم.. وسعت لتحصين قراراتها بطرق غير دستورية

الطريق إلى الوطن

«30 يونيو» تحمى حراس العدالة

الإخوان فى مواجهة القضاة.. تاريخ حافل بالإرهاب والاعتداء على منصة القضاء

أستاذ قانون جنائى: مصر عاصرت عصابة إجرامية إرهابية ذهبت إلى مذبلة التاريخ.. وعميد «حقوق عين شمس» السابق: فشلوا فى تقويض السلطة القضائية بسبب صمود رجالها فى وجه الجماعة

شهادات القضاة: «التنظيم» هاجم منصة العدالة فى عهد «مرسى» وبعد عزله

«خضرى»: حاول فرض أجندته على القضاء.. و«أبوعيانة»: تعرّضت للتهديد بالمولوتوف لرفضى الإعلان الدستورى.. و«مرسى» رفض حلف اليمين أمام تهانى الجبالى فى إشارة لاحتقار المرأة

الإخوان والقضاء الإرهاب رسالة

الصفحة السابعة

«حصار الدستورية»: 18 يوماً من الترهيب لتعطيل القضاء

التنظيم منع انعقادها للنظر فى حكم حل «الجمعية التأسيسية» وبطلان «الشورى» بأوامر صفوت حجازى

وعميد «حقوق طنطا»: واقعة لم تحدث فى العالم من قبل.. ومحاولة يائسة للتأثير على سير العدالة بإرهاب حراسها

المستشار صدقى خلوصى: حضور قادة الإرهاب احتفالية أكتوبر بدعوة من المعزول «مرسى» كان «طامة كبرى»

رئيس «قضايا الدولة» الأسبق: حصار «الدستورية» همجية وجريمة غير مسبوقة

صمود «الدستورية» أمام هجوم واعتداءات الإخوان كان مثار إعجاب العالم وعكس نزاهة وحيادية القضاء المصرى وأفتخر أنى كنت رئيساً لإحدى هيئاته

النائب إيهاب الطماوى: القضاء خاض معركة شرسة فى مواجهة محاولات الأخونة

وكيل «تشريعية النواب»: التنظيم عمل بـ «أنا ومن بعدى الطوفان» وعناصره تحولوا لـ «مُستعمِر»

10 سنوات على الثورة

الصفحة الثامنة

تصحيح الأخطاء

جلسات خاصة مع لاعبى الأهلى لعلاج السلبيات.. الفريق يسافر إلى المغرب الخميس.. تجهيز خاص لـ«الشناوى».. و«كولر»: أتمنى عدالة تحكيمية فى الإياب

أمــل «بوهــرة»

صحف المغرب تشيد بمستوى الوداد وتحذر «الأحمر» من العودة

الخروج من الأزمة

رحلة عربية

جلسة بين إدارة الزمالك واتحاد الكرة بسبب القيد.. و«أوسوريو» يطلب بقاء «المثلوثى»

«راموس» يقترب من اتحاد جدة

و«بنزيما» يزامله حتى 2025 بعقود خيالية

صراع القمة والقاع

الحرس والداخلية فى مهمة خاصة.. بيراميدز يخطط لخطف الصدارة.. وصدام بين فيوتشر وإنبى

الحرس والداخلية فى مهمة خاصة.. بيراميدز يخطط لخطف الصدارة.. وصدام بين فيوتشر وإنبى