«السفيرة عزيزة» يستعرض خبر «الوطن» حول منحة الولادة للسيدات العاملات

استعرض برنامج السفيرة عزيزة المذاع عبر فضائية «dmc»، خبر جريدة الوطن حول إتاحة وزارة التضامن الاجتماعي منحة للولادة لكل العاملات في القطاع العام والخاص حسب بعض الشروط المحددة.

وتصرف وزارة التضامن الاجتماعي أجر 3 شهور للسيدات، وذلك للسيدات اللاتي مر عليهن 10 شهور في التأمينات الاجتماعية.

وتصرف منحة الولادة 3 مرات فقط خلال سنوات العمل للسيدة العاملة من صندوق التأمينات الاجتماعية، ويحق للمرأة الحصول على 75% من آخر أجر لها قبل الولادة ولمدة 3 شهور.

الأوراق اللازمة للحصول على المنحة

وللحصول على هذه المنحة يرجى تقديم الأوراق التالية:

- طلب «منحة ولادة» من جهة عمل، موضح فيه بيانات السيدة العاملة.

- تقديم الطلب إلى مكتب التأمينات الاجتماعية.

- نسخة من شهادة ميلاد الطفل.

– نسخة من إجازة الوضع معتمدة من جهة العمل.

موعد برنامج السفيرة عزيزة

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات؛ وهن: الأستاذة القديرة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.