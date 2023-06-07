عضو «صحة الشيوخ»: أسعار الدواء في مصر تعد الأرخص في العالم

قال الدكتور محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق مبادرة 100 مليون صحة، منذ سنوات، بهدف للقضاء على الأمراض السارية في مصر، موضحًا أن مصر كانت رغم كفاءة الأطقم الطبية إلا أنها تعاني من نقص الخدمات الصحية المتطورة المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن أسعار الدواء في مصر تعد الأرخص في العالم.

القيادة السياسية لديها خطة طويلة الأمد من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

وأوضح البدري خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن القيادة السياسية لديها خطة طويلة الأمد من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والخطة الثانية، هي إطلاق المبادرات الرئيسية للقضاء على الأمراض السارية، وعقب اكتشاف دواء لعلاج فيروس سي سارعت الدولة في توفيره لعلاج المرضى داخل مصر.

وأشار إلى أنه لأول مرة في تاريخ مصر، تم عمل خريطة صحية للمواطنين بها كل التفاصيل الخاصة بحالتهم المرضية، موضحًا أن الحوار الوطني وضع 4 محاور رئيسية منها «الأنظمة الصحية العام والخاص».

هناك العديد من دول العالم تبخل على مواطنيها في نظام التأمين الصحي

ولفت إلى أن أنظمة الصحة في العالم تكافلية، كما أن هناك العديد من دول العالم تبخل على مواطنيها في نظام التأمين الصحي، مثل بريطانيا، موضحًا أن مصر تمتلك 174 مصنع دواء، وهناك 150 مصنعا آخر تحت الإنشاء.

وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ أن هناك 2000 شركة مسجلة للتصينع لدى الغير، مشيرًا إلى أن المصريين استهلكوا أدوية بقيمة 142 مليار جنيه في 2022، وهذا الرقم قد يصل إلى 150 مليار جنيه في 2023، لافتًا إلى إنتاج مصر من الأدوية يغطي 92% من حاجة السوق المحلية، كما أن صادرات مصر من الدواء تصل إلى 285 مليون دولار.