«مدبولي» يشارك في جنازة الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة الأسبق (صور)

شهدت صلاة الجنازة على الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان الأسبق، حضور عدد كبير من محبيه وأسرته وكبار رجال الدولة والحكومة، إذ حضر الجنازة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان.

عدد كبير من محبي وزير الصحة الأسبق يحضرون الجنازة

كما حضر عدد كبير من محبي الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة الأسبق، ممن عملوا معه خلال الحقبة الوزارية له، وعدد من محرري وزارة الصحة، وقيادات وزارة الصحة والسكان.

وكان الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة الأسبق، وافته المنية أمس، إثر أزمة قلبية دخل على أثرها المستشفى لإجراء عملية قلب مفتوح إلا أنه توفي عن عمر ناهز 86 عاما بعد مسيرة علمية كبيرة.

وزير الصحة والسكان الحالي يقدم تعازيه

وقدم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واجب العزاء في الدكتور أحمد عماد الدين، واصفا إياه بالمخلص الدؤوب، كما قدم رئيس مجلس الوزراء العزاء للأسرة في الفقيد.