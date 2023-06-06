10 سنوات على ثورة 30 يونيو.. نجاح «تكافل وكرامة» في دعم الأكثر احتياجا

عرض برنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي، على قناة الحياة، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «10 سنوات على ثورة 30 يونيو.. نجاح تكافل وكرامة في دعم المواطنين الأكثر احتياجا».

وذكر التقرير، أن ثورة 30 يونيو شكلت علامة فارقة في ملف الحماية الاجتماعية، وقبل ذلك اليوم، كان الملف الاجتماعي في مصر يقتصر فقط على قانون الضمان الاجتماعي وفئات الضمان الاجتماعي.

وتابع: «عقب ثورة 30 يونيو، بدأت القيادة السياسية النظر لملف الحماية الاجتماعية باعتباره ملفا كبيرا ومهما جدا، وأخذت تفكر بشكل استراتيجي وشمولي لبناء شبكة حماية اجتماعية قوية».

وأضاف التقرير: «أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 12 لسنة 2015، بإنشاء برامج جديدة وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، لتصبح بعدها شبكة الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي مفهوما شموليا وليس للدعم النقدي فقط».

واختتم التقرير: «بعد ثورة 30 يونيو، أصبح هناك دعم للتمويل والسلع والخدمات، بحيث تصل الخدمات الأساسية للأسر الأولى بالرعاية، وكان الهدف الأساس من برنامجي تكافل وكرامة في البداية هو إنشاء قاعدة بيانات للتعامل مع الأسر الأولى بالرعاية من جميع الوزارات المختصة، وبالأخص وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في الدعم النقدي».