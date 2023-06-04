سحر الجعارة: ثورة 30 يونيو أجمل أيام حياتي وفرصة لن تتكرر

وصفت الكاتبة الصحفية سحر الجعارة، ثورة 30 يونيو، بأنها أجمل حياتها، لافتة إلى أن القدر سمح لجيلها بأن يغير مسار الوطن، وأن يكون في طليعة المجاهدين والمجاهدات في سبيل الوطن، «أتت لنا فرصة مواجهة رصاص الإخوان وبطش التنظيمات الإرهابية والميليشيات العشوائية، وأن نقول يسقط حكم المرشد، 30 يونيو فرصة لن تتكرر في حياتنا».

المرأة ملهمة ثورة 30 يونيو

أضافت «الجعارة»، خلال لقاء ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية الكبيرة سناء منصور، والإعلامية جاسمين طه زكي، أنها تعتبر أن المرأة هي ملهمة ثورة 30 يونيو، ومؤشر الوعي، متابعة: «إذا لم تكن المرأة المصرية حملت الفطار، وتناولت في الشارع لكي تعطي تفويضا للرئيس عبدالفتاح السيسي، وقتما كان مشيرا، يمكن لم يكن سينزل أحد في الشارع».

ولفتت إلى أنه بقدر ما كان في طليعة هذا الشعب شابات جريئات، إلا أن هناك كان رموزا أكبر منهم سنا ووعيا، بخطورة هذا التنظيم الإرهابي البشع، وبتاريخه، متابعة: «بيحضرني النموذج الأبرز المستشارة تهاني الجبالي».

سيدة دخلت التاريخ مرتين

وأوضحت أن المستشارة تهاني الجبالي سيدة دخلت التاريخ، عندما جرى تعيينها كأول قاضية في المحكمة الدستورية العليا، ودخلت التاريخ مرة أخرة عندما تغير الدستور في عهد الإخوان، لإخراج هذه السيدة من المحكمة الدستورية، التي كانت تدعوها دائما بـ«المرأة الحديدية»، فهي كانت بمثابة صرخة النساء القوية.