«المصري الألماني» ينظم تدريبات مجانية نهاية يونيو الجاري

تدريبات جديدة، أعلن عنها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، لشباب المحافظات المختلفة، في إطار التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والوكالة الألمانية للتوظيف، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية، خاصة داخل المحافظات الأكثر تصديرًا لها، وتوفير البدائل المتاحة والآمنة.

تفاصيل التدريبات المتاحة نهاية شهر يونيو

وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن»، تفاصيل التدريبات المتاحة نهاية شهر يونيو الجاري، وفقًا للصفحة الرسمية لـ المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

تفاصيل التدريبات المجانية المتاحة نهاية يونيو الجاري

1- تدريب «تطوير الأعمال»

- سيكون التدريب في الفترة المسائية، من الساعة 6 مساء إلى 10 مساء.

- التدريب سيكون «أون لاين».

تطور خطة الأعمال وتحديثها بشكل مستمر

- يتضمن التدريب: «كيفية تحديد أهدافك، تطور خطة الأعمال وتحديثها بشكل مستمر، طرق التوسع، التوجه لأسواق ومنتجات جديدة، استخدام وسائل التسويق المختلفة والحديثة لتكبير حجم الأعمال، تكوين شراكات مثمرة وغيره».

- التدريب سيكون خلال الفترة من 18 يونيو وحتى 22 يونيو الجاري.

- التسجيل في التدريب من خلال الاتصال على 01202744565/ 0227519410، من الأحد للخميس من الساعة 9:30 صباحًا إلى 3:30 عصرًا.

- يغلق باب التسجيل عند اكتمال العدد.

2 - تدريب «المهارات الرقمية»

- التدريب سيكون في محافظة المنوفية.

- يستهدف التدريب تعليم الأساسيات الرقمية التي تساعد في العمل والدراسة والحياة.

- يشمل التدريب أساسيات برامج: "مايكروسوفت وورد، مايكروسوفت إكسل، مايكروسوفت باوربوينت، الانترنت والايميل".

- تدريب المهارات الرقمية سيكون خلال الفترة من يوم 18 يونيو حتى 22 يونيو.

- التدريب سيكون من الساعة 10 صباحًا لـ 4 عصرًا.

- التسجيل في التدريب من خلال صناع الحياة المنوفية عن طريق الاتصال على 01288916678.

- يغلق باب التسجيل عند اكتمال العدد.