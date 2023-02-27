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المركز المصري الألماني ينظم دورة «المهارات الرقمية» لشباب الأقصر

كتب:

منة عبده
11:24 م | الإثنين 27 فبراير 2023
السفيرة سها جندي

السفيرة سها جندي

أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، تنظيم دورة تدريبية جديدة، تحت عنوان «المهارات الرقمية»، لشباب محافظة الأقصر، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية داخل المحافظات الأكثر تصديرا لها، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والوكالة الألمانية للتوظيف. 

تدريب المهارات الرقمية سيكون مدته 5 أيام

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، تفاصيل الدورة التدريبية الجديدة عبر الصفحة الرسمية له بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، وتتضمن المنشور: «في برامج وأساسيات مهمة لازم تكون عارفها وتقدر تستخدمها في مجال دراستك أوحياتك اليومية أو حتى عشان تعرف تقدم على وظيفة تشتغل كمان بيها، وهي المهارات الرقمية زي إزاي تبعت إيميل أو إزاي تعمل Presentation عرض تقديمي لشغلك بس بشكل احترفي ومنظم».

وأضاف المركز المصري الألماني خلال المنشور: «عشان تعرف الأساسيات دي عملنالك تدريب المهارات الرقمية هيكون مدته 5 أيام هتتعلم فيه إزاي تشتغل على برامج Microsoft Word مايكروسوفت وورد، Microsoft Excel مايكروسوفت إكسلMicrosoft Powerpoint، مايكروسوفت باوربوينت، الانترنت والايميل».

يشمل التدريب كيفية العمل على برامج الميكروسوفت 

وأشار المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، إلى أن تدريب «المهارات الرقمية» سيكون في محافظة الأقصر، بداية من يوم 5 حتى 9 مارس، وذلك من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 4 عصرا. 

ويأتى هذا التدريب استكمالا لسلسلة الدورات التدريبية التى ينظمها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج بشكل مستمر، لشباب جميع المحافظات، سواء من خلال الحضور داخل قاعات المركز، أو عن طريق الحضور «أون لاين». 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.