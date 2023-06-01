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«المصري الألماني» ينظم دورات تدريبية حول «المهارات الرقمية» و«المبيعات»

كتب:

منة عبده
04:19 ص | الخميس 01 يونيو 2023
السفيرة سها جندي.. وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج

السفيرة سها جندي.. وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج

أعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عن تنظيم عدد من الدورات التدريبية، لشباب المحافظات، خلال الأيام المقبلة، بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتوفير البدائل الآمنة، لشباب المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، في إطار تعاون وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والوكالة الألمانية للتوظيف. 

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة عبر الصفحة الرسمية للمركز، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كل التفاصيل المتلعقة بالدورات التدريبية المتاحة، كالتالي: 

1- تدريب «المهارات الرقمية»

داخل محافظة قنا، يتضمن تعليم البرامج الأساسية والمهمة في أي وظيفة زي، ومنها: «مايكروسوفت وورد، مايكروسوفت إكسل، مايكروسوفت باوربوينت، الإنترنت والإيميل»، وذلك خلال الفترة من 11 يونيو حتى 15 يونيو، من الساعة 10 صباحًا لـ 4 عصرًا، على أن يكون التسجيل من خلال جمعية «أنا مصرى للتنمية والتدريب بقنا»، من خلال الاتصال على 01094600841.

2- تدريب «المبيعات»

وأعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، أن هذا التدريب سيكون داخل محافظة الأقصر، والذي يستهدف فتح  فرص عمل كتير في هذا المجال، لأنه يتضمَّن: «سمات مسؤولي المبيعات، رحلة البيع، ماذا تحتاج حتى تبيع، إزاي بتقوم عملية عرض المنتج أو الخدمة، طرق التعامل مع رفض البيع، أساسيات مجال البيع تنبؤات المبيعات»، وذلك خلال الفترة من يوم 11 يونيو حتى 17 يونيو، من الساعة 10 صباحًا لـ 4 عصرًا، على أن يكون التدريب في مقر جمعية المصرى بالأقصر، والتسجيل من خلال الإتصال على 01014127898. 

 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.