مصرع سيدة وإصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي بأسيوط

لقيت سيدة مصرعها وأصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة ملاكي، اليوم الثلاثاء، على الطريق الزراعي «أسيوط - أبوتيج» عند مدخل قرية شطب التابعة لمركز أسيوط، وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان.

انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي

وتلقى اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي عند قرية شطب بدائرة المركز.

نقل ضحايا الحادث إلى المستشفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية وضباط المباحث، وتبين انقلاب سيارة ملاكي تحمل أرقام معدنية «ي ط ر- 9683»، ونتج عن الحادث مصرع فاتن علي عبد الموجود، وإصابة محمود حنفي أحمد، وغادة محمود حنفي، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى الإيمان.

وحُرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.