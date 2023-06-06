إزالة 18 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط انتظام العمل في حملات المرحلة الثانية ضمن الموجة الـ21، لإزالة التعديات التي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور وأشكال التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

إزالة 18 حالة تعدٍ

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم إزالة 18 حالة تعدٍ على أراضي أملاك دولة بمراكز أسيوط وأبوتيج والبداري بمساحة 899 مترًا مربعًا مبان و1 فدان و14 قيراط زراعة خلال يوم واحد، لافتًا إلى أن تلك الحملات تمت بإشراف عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة حسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط، ومحمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ونوابهم وممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن وبإستخدام معدات الوحدات المحلية.

تنفيذ قرارات الإزالة

وشدد المحافظ على متابعته المستمرة لانتظام سير العمل بالموجة للتأكد من تقديم الدعم اللازم لتحقيق الخطة المستهدفة لافتا إلى تكليفه لقيادات المحافظة، ورؤساء المراكز بمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة ضمن مراحل الموجة الثلاث والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية، وذلك بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده لإزالة كافة التعديات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرًا إلى أن ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الشعب يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.