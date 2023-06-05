السيطرة على حريق محل تجاري بحي شرق أسيوط دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط، اليوم الاثنين، من السيطرة على حريق التهم محلا تجاريا خلف مستشفى الحياة بحي شرق أسيوط، دون خسائر بشرية.

اندلاع حريق في محل تجاري

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور قسم ثان أسيوط، يفيد باندلاع حريق في إحدى المحال التجاري خلف مستشفى الحياة.

السيطرة على الحريق دون إصابات

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الاطفاء، وعبداللطيف عبدالمنعم، رئيس حي شرق، وسيد عباس، نائب رئيس الحي، وتبين اندلاع الحريق في إحدى المحلات التجارية بشارع جمال الدين ثابت، خلف مستشفى الحياة، ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل والعقارات المجاورة، ونتج عن الحريق التهام محتويات المحل التجاري، دون خسائر بشرية.

تحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة.