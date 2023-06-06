وكيل «زراعة الشيوخ»: نستعد لمناقشة مستلزمات الإنتاج في الحوار الوطني

قال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن الأمن الغذائي جزء من الأمن القومي، وهذا ظهر جليا في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، ونستعد لمناقشة مستلزمات الإنتاج في الحوار الوطني من التقاوي والأسمدة والمبيدات والائتمان الزراعي والقروض.

السباعي: القطاع واجه العديد من التحديات

وأضاف «السباعي» خلال استضافته في برنامج «الحوار الوطني» مع الإعلامية خلود زهران على شاشة «إكسترا نيوز»، أن القطاع الزراعي كان يواجه تحديات مثل تفتيت الرقعة الزراعية ومحدودية الموارد المائية، وبالتالي توجهت الدولة لإعادة استخدام المياه المعالجة.

تعظيم الصادرات الزراعية أهم النقاط الإيجابية للقطاع

وأوضح أنَّ من أهم النقاط الإيجابية، أن الدولة المصرية عظمت حجم الصادرات الزراعية مثل التمور والموالح وإنتاج أصناف خاصة بمصر في كل الأنواع، واستنباط سلالات ذات إنتاجية عالية وتتحمل تغيرات المناخ.

ولفت إلى أنه لا تزال هناك تحديات تواجه القطاع الزراعي، وهذا دور الحوار الوطني في مناقشة هذه التحديات والاستعانة بالخبراء التنفيذيين أو الباحثين، وكل خبراء المجتمع المدني والمؤسسات والمجالس النيابية حتى نصل لنقاط توافقية.