«الوطنية لاستصلاح الأراضي»: توجيهات رئاسية بزيادة الرقعة الزراعية وتعظيم عائد الفدان

قال اللواء توفيق سامى توفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية، إنّ الشركة أجرت بعض البحوث الزراعية لمحاولة استغلال المياه دون هدر، وجرى تنفيذ بحوث بالزراعات التحميلية لترشيد مياه رى القصب والقطن وبعض الزراعات الأخرى، لافتاً إلى زيادة الزراعات التحميلية بمقدار 20 ألف فدان هذا العام.

وفرنا أكثر من ثلث املياه بتنفيذ تجربتين على زراعة قصب السكر

وأضاف، خلال كلمته، اليوم، فى احتفال موسم حصاد القمح بشرق العوينات وافتتاح مصنع البطاطس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، أنّه جرى تنفيذ تجربتين على زراعة قصب السكر، واحدة بالشتلات والأخرى بالطريقة العادية، وأثبتت التجربة توفير أكثر من ثلث المياه، مشيراً إلى وجود نواة لمنطقة صناعية بتوشكى ومنطقة صناعية بشرق العوينات، وبدأت بتصنيع الخشب.

وتابع رئيس «الوطنية لاستصلاح الأراضى» أنّه تم تجهيز ثلاجة تقاوى، وهى مشروع متكامل وأكبر ثلاجة فى المنطقة، مساحتها 64 ألف طن، وتمت تجربتها العام الماضى، وأشاد المستثمرون بها، موضحاً أنّ مصنع البطاطس يعمل بطاقة 10 أطنان بطاطس نصف مقلية فى الساعة الواحدة، و2 طن بطاطس مهروسة، وهو مزود بثلاجة 64 طناً، وثلاجة المنتج النهائى 6 آلاف طن، مشيراً إلى أنّ المصنع يبدأ بخط الفرز وينتهى بالمنتج النهائى، وجميع الخطوات يتم مراجعتها أكثر من مرة، كما جرى تدبير 32 سيارة 50 طناً لتوزيع المنتج، وحصلت الشركة على شهادات جودة بالزراعة والتصنيع والمعامل وسلامة الغذاء، وزادت قيمة المصنع بعد ربطه بشبكة الطرق القومية.

وشرح «توفيق» أنه يجرى العمل على استصلاح الأراضى الصحراوية والزراعة والتصنيع الزراعى، بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة الرقعة الزراعية وتعظيم العائد من الفدان، خصوصاً فيما يتعلق بالمحاصيل الاستراتيجية وبعض الزراعات الأخرى، لتقليل فاتورة الاستيراد.

وأضاف «توفيق» أن إجمالى المساحة المستصلحة حتى نهاية عام 2022 بلغ 460 ألف فدان، منها 190 ألف فدان فى منطقة شرق العوينات على مرحلتين، وتمت إضافة ما يزيد على 20 ألف فدان فى الفرافرة، وقال: «مشروع توشكى كُلفنا بالعمل فيه فى يناير 2017، وبدأت مسيرة العمل، وبنهاية العام الماضى بلغت المساحة المستصلحة 250 ألف فدان، وتمت إضافة 100 ألف فدان أخرى ليصبح إجمالى المساحة المستصلحة فى توشكى 350 ألف فدان، والمستهدف فى العام الجارى هو إضافة 30 ألف فدان». وأوضح: «وفى وادى توشكى، فإن المخطط هو إضافة 200 إلى 250 ألف فدان، فى منطقة (توشكى 4)، وبواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من المنتظر ما يزيد على 100 ألف فدان، و100 ألف فدان فى (توشكى 3)، لتصل إلى نصف مليون فدان، أما الشركة بالكامل فإنها ستصل إلى 440 ألف فدان».

وتابع: «المستهدف عام 2024 هو إضافة 60 ألف فدان فى شرق العوينات لتصل إلى 280 ألف فدان فى نهاية 2024، وجرى استصلاح منطقة (توشكى 5) وإجمالى المساحة الصالحة للزراعة فيها يصل إلى 287 ألف فدان، وستتم زراعة 150 ألف فدان منها، لتصل من 600 إلى 650 ألف فدان فى نهاية 2024، بينما يصل إجمالى الشركة إلى 900 إلى 950 ألف فدان».

وشرح رئيس «الوطنية» أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى تمّ توجيه الدعوة لطلاب الجامعات من أجل زيارة المشروعات القومية، ومنها مشروع توشكى، وكان لها أثر طيب فى نفوس الطلاب والقائمين على المشروع، موضحاً أنّ إجمالى المساحة المنزرعة فى الشركة يقدَّر بنحو 410 آلاف فدان، من خلال الزراعة النظيفة، إذ تدخل مدخلات الزراعة بالكامل على مراكز البحوث الزراعية وإدارة التقاوى، لذلك فإن إنتاج المزرعة متميز فى جميع الزراعات.

وقال: «نزرع زراعات استراتيجية وأنواعاً متعددة من الزراعات الأخرى، وبالنسبة للقمح فإنه جارٍ حصاد ما يزيد على 300 ألف فدان، منها 146 ألف فدان فى شرق العوينات و150 ألف فدان فى مشروع توشكى و4 آلاف فدان فى عين دالة و4500 فدان فى الفرافرة، وهو ما يحقق إنتاجية قدرها 700 إلى 750 ألف طن»، موضحاً: «بالنسبة للقمح أيضاً، فإننا نستهدف إضافة 230 ألف فدان ليصبح إجمالى المساحة 530 ألف فدان، وهو ما يحقق إنتاجية تزيد على مليون طن قمح».

وحول مشروع التمور، أكد أن ما تمّت زراعته يقدَّر بنحو 1.5 مليون نخلة، وجارٍ تنفيذ وتجهيز المساحة المتبقية، وستتمّ أعمال الزراعة فور الانتهاء من بعض الأعمال الهندسية خلال شهر.