توصيات «التعليم» في الحوار الوطني: مراجعة رؤية «مصر 2030».. وتعيين 40 ألف معلم سنويا

توصيات عدة طرحها عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأعضاء مجلس النواب بشأن قضية التعليم والبحث العلمى باعتبارها من أهم القضايا التى حظيت باهتمام جلسات الحوار الوطنى، من بينها مراجعة رؤية «مصر 2030» الخاصة بالتعليم وتعيين 40 ألف معلم سنوياً، والاهتمام بالتعليم الفنى.

«كليب»: يجب تشكيل مجلس وطني للتعليم يتمتع بالاستقلالية وضمان الجودة

وقالت النائبة رشا كليب، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه لا توجد رؤية واضحة للتعليم، ونحتاج لمجلس وطنى للتعليم يتمتع بالاستقلالية وضمان الجودة.

وأضافت، خلال مشاركتها فى الجلسة الأولى من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول (التعليم قبل الجامعى، القضية السكانية وخطورتها على المجتمع)، أنه يوجد الكثير من الكيانات المعنية بتطوير التعليم ولكن كل منها يعمل على حدة.

وأشارت إلى أن مصر بذلت الكثير من الجهد لتطوير التعليم قبل الجامعى، والحوار الوطنى يمثل كل أطياف الشعب من الأحزاب والكيانات السياسية والتربويين والمواطنين.

وتابعت «كليب» أن أبرز التحديات التى تواجه التعليم قبل الجامعى فى مصر أنه يوجد قصور فى عملية التطوير المهنى للمعلم، وتحديات تتعلق بالطالب من عدم الذهاب إلى المدرسة وضعف ثقة المجتمع بالمدرسة، وهو ما يؤدى إلى انتشار الدروس الخصوصية.

وأوصت بمراجعة رؤية «مصر 2030» الخاصة بالتعليم، وتعيين ٤٠ ألف معلم سنوياً مقابل من يحالون إلى التقاعد، بخلاف خطة الـ١٥٠ ألف معلم، وأن يكون للأكاديمية المهنية للمعلمين دور فى التطوير.

«حسني»: تحديث المناهج وتقييم «شُعب المدارس الفنية»

وقالت الدكتورة صفاء حسنى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التعليم الفنى قضية مهمة، موضحة أن الحوار الوطنى كان ثرياً بقضايا التعليم الفنى، وتم التطرق إلى جميع العقبات التى تواجهه ووضع الحلول اللازمة.

وأضافت أن خريج التعليم الفنى لم يتم العمل على كيفية الاستفادة منه، وهناك نظرة مجتمعية خاطئة للتعليم الفنى، حيث يتم التعامل معه على أساس أنه تعليم درجة ثانية.

وتابعت أن التعليم الفنى فى مصر دخل العديد من المجالات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونحتاج إلى إطلاق حملة ترويجية للتوعية بأهمية التعليم الفنى.

واقترحت «حسنى» عدداً من الحلول مثل تحديث المناهج، وتقييم للشُعب الموجودة بالمدارس الفنية بصفة دورية، ووحدات تيسير الانتقال إلى سوق العمل، مشيرة إلى أن هناك 1960 مدرسة للتعليم الفنى الصناعى تحتاج إلى رفع كفاءة، وتسليط الضوء على قصص النجاح الخاصة بالتعليم الفنى.

وقال النائب طارق الطويل، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إنه لا بد من النظرة الجيدة لخريجى التعليم الفنى لأنهم قادرون على تطوير المجال الزراعى والصناعى، ويوجد حالياً بعض المدارس الفنية التنسيق الخاص بها أكبر من الثانوية العامة.