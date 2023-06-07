«الأرصاد» تحذر مرضى الجيوب الأنفية: «أجلوا مشاويركم»

حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بشأن طقس اليوم، إذ تشهد البلاد نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة.

ونصحت «غانم» بعض الفئات والمواطنين بشكل عام، بإلتزام المنزل وعدم النزول إلا للضرورة القصوى، واتباع بعض التعليمات للحفاظ على صحتهم وسلامتهم، في ظل تقلبات الطقس.

تحذيرات من الأرصاد

ومن ضمن تحذيرات الأرصاد لمرضى الجيوب الأنفية والمواطنين في ظل نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة، التزام قائدي المركبات خاصة على الطرق الصحراوية والأماكن المتفوحة، القيادة بهدوء تام، تجنبا للحوادث نظرا لتدهور الرؤية الأفقية.

أما بالنسبة لمرضى الجيوب الأنفية، قالت «غانم» في تصريحات لـ«الوطن»، «لو عندكم مشوار مهم تلبسوا الكمامات، ولو نقدر على تأجيل المشوار يبقى أفضل الجلوس في المنزل».

ومع سرعة الرياح والسحب الرعدية، نصحت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، بضرورة الابتعاد عن أعمدة الإنارة، أكشاك الكهرباء، لوحات الإعلانات، المباني المتهالكة، الأشجار.

وشددت على ضرورة متابعة نشرة الأرصاد الجوية بشكل يومي والصفحات الرسمية الخاصة بالهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي، تناول قدر كبير من المرطبات والسوائل على مدار اليوم.

حالة الطقس الساعات المقبلة

ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن تنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب، قد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة، كما توجد فرص سقوط أمطار على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، تمتد مساءً على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى وتكون رعدية أحيانا.