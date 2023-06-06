هل يصل المنخفض الخماسيني في مصر لحد العاصفة؟.. «الأرصاد» توضح

أوضحت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حقيقة ما يتم تداوله عن وجود عاصفة رملية تضرب البلاد بداية من غدٍ الأربعاء، وتستمر حتى يوم الجمعة.

وقالت منار غانم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ البلاد ستتأثر بعض الظواهر الجوية، منها نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية قد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

عاصفة رملية

وأكد استمرار نشاط الرياح الأربعاء ويكون ذروتها يوم الخميس، وتستمر الجمعة، مشيرة إلى أنهم لم يحددوا حتى الآن أنّ الرياح ستصل إلى حد العاصفة أم لا، وسيتم توضيح ذلك غدًا، لكن من المؤكد أنه سيكون هناك نشاط للرياح يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية، ولكن لن تكون بشدة الأسبوع الماضي، مضيفة «ما نقدرش نسميها عاصفة إلى الآن».

كما توجد فرص سقوط أمطار على مناطق من السواحل الشمالية الغربية قد تمتد مساء على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وتكون رعدية أحيانا على مناطق من الصحراء الغربية.

درجات الحرارة الأربعاء 7 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 24.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 28.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والصغرى 28.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 31.

درجات الحرارة الخميس 8 يونيو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 29.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 33 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 30.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 41 والصغرى 29.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 31.