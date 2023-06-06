حالة الطقس غدا الأربعاء.. رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار تصل للقاهرة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن تفاصيل حالة الطقس غدا الأربعاء الموافق 7 يونيو، إذ يسود طقس معتدل على كافة الأنحاء في الصباح الباكر وفي فترات متأخرة من الليل.

ومن المتوقع أن يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارا، مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس غدا

وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى الغرب قد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

كما توجد فرص سقوط أمطار على مناطق من السواحل الشمالية الغربية قد تمتد مساءا على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى وتكون رعدية أحيانا على مناطق من الصحراء الغربية وعلى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء كالتالي:

- القاهرة 35 - 25

- العاصمة الإدارية 35 - 25

- أكتوبر 36 - 26

- بنها 35 - 25

- دمنهور 34 - 24

- وادي النطرون 35 - 25

- كفر الشيخ 34 - 24

- المنصورة 35 - 25

- الزقازيق 35 - 25

- شبين الكوم 35 - 25

- طنطا 34 - 24

- دمياط 39 - 23

- بورسعيد 27 - 22

- الإسماعيلية 36 - 23

- السويس 34 - 24

- العريش 28 - 22

- رفح 29 - 21

- رأس سدر 36 - 24

- نخل 32 - 18

- كاترين 28 - 16

- الطور 33 - 24

- طابا 32 - 23

- شرم الشيخ 38 - 28

- الإسكندرية 30 - 24

- العلمين الجديدة 29 - 24

- مطروح 24 - 20

- السلوم 25 - 20

- سيوة 36 - 25

- رأس غارب 37 - 27

- الغردقة 36 - 26

- سفاجا 37 - 27

- مرسى علم 38 - 27

- شلاتين 36 - 26

- حلايب 32 - 28

- أبو رماد 33 - 26

- رأس حدربة 34 - 26

- الفيوم 38 - 27

- بني سويف 39 - 27

- المنيا 40 - 28

- أسيوط 41 - 29

- سوهاج 42 - 28

- قنا 43 - 29

- الأقصر 43 - 28

- أسوان 44 - 31

- الوادي الجديد 43 - 30

- أبو سمبل 42 - 31