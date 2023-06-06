أحمد الشافعي رئيسا للبيت الفني للفنون الشعبية

أصدرت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، قرارا بتولي الفنان أحمد الشافعي منصب رئيس قطاع الفنون الشعبية الاستعراضية خلفا للدكتور عادل عبده بعد خروجه على سن المعاش.

وكانت وزيرة الثقافة أصدرت قرارا بتولي الفنان إيهاب فهمي رئاسة المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، خلفا للفنان ياسر صادق.

وكان الفنان أحمد الشافعي يشغل منصب مدير الإدارة الفنية المركزية بالهيئة العامة لقصور الثقافة خلال السنوات الماضية.

آخر أعمال أحمد الشافعي

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد الشافعي مسلسل عملة نادرة، الذي عرض في رمضان الماضي مع كل من نيللي كريم، جمال سليمان، محمد فهيم، أحمد عيد، جومانا مراد، مريم الخشت، وهو من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

أهم أعمال أحمد الشافعي

يذكر أن الشافعي عمل في عدد كبير من الأعمال ومن بينها المال والبنون، حكايات من حارتنا، شارع المواردي، السيرة الهلالية، السيرة العاشورية، الغروب لا يأتي سر، إمام الدعاة، ملك روحي، أنوار الحكمة، سكة الهلالي، قلب امرأة، حق مشروع، الرحايا، حجر القلوب، أشجار النار، القاصرات، الوسواس، وغيرها من الأعمال.