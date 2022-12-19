الفنان أحمد الشافعي: مهرجان التحطيب يتزامن مع تعامد الشمس على معبد الكرنك

قال الفنان أحمد الشافعي رئيس مهرجان التحطيب بمحافظة الأقصر، إنّ مهرجان التحطيب أسسه المخرج الراحل عبدالرحمن الشافعي، واختار محافظة الأقصر، وخاصة ساحة أبو الحجاج لأنها الساحة الأشهر هناك، ولأن اللعبة تقام في الساحات والموالد بصعيد مصر.

ساحة أبو الحجاج لصيقة بمعبد الأقصر

وأضاف رئيس مهرجان التحطيب بمحافظة الأقصر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، أنّ ساحة أبو الحجاج لصيقة بمعبد الأقصر، وتوارث المصريون اللعبة منذ عهد الفراعنة وتم اكتشافها من خلال النقوش الفرعونية على المعابد، وبالتالي فقد تم العمل على تقديم المهرجان بهويته وشخصيته وطبيعته كما يقدم كل محافظات الصعيد.

كل محافظات الصعيد فيها لعبة التحطيب ومليئة بكم كبير من الآثار الفرعونية

وتابع رئيس مهرجان التحطيب بمحافظة الأقصر أن اللعبة مرتبطة بالأثر والساحة طول الوقت، لذلك فإن كل محافظات الصعيد فيها لعبة التحطيب ومليئة بكم كبير من الآثار الفرعونية وتعد الأقصر هي المحافظة الأشهر والأكبر والتي تضم أكبر نسبة آثار فرعونية في مصر والعالم.

المهرجان يتزامن مع تعامد الشمس على معبد الكرنك

ولفت رئيس مهرجان التحطيب بمحافظة الأقصر إلى أن المهرجان يقام في شهر ديسمبر ويتزامن مع تعامد الشمس على معبد الكرنك، وتشارك فيه فرق الفنون الشعبية مثل بني سويف والجيزة وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر، بواقع 10 فرق، كما تشارك لأول مرة فرقة الشرقية للفنون الشعبية.