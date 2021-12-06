أحمد خليل يهاجم عزيز الشافعي: أنا لسة في بداية مشواري الفني وده مش عيب

هاجم الفنان الشاب أحمد خليل، الفنان عزيز الشافعي، بسبب تعرض الأخير له، خلال أزمته مع الفنان عمرو مصطفى، التي دافع فيها عزيز عن جيله، من محاولات مصطفى التى أساء فيها لزملائه، وقلل من إبداعهم الفني.

أحمد خليل يرد على تقليل عزيز الشافعي له

عمرو مصطفى كان نشر منشور عبر صفحته أمس، هاجم فيها الموسيقيين، بأنهم السبب الرئيسي وراء انتشار موسيقى المهرجانات، معتبر أن ما يحدث فى الوسط الفني نتيجة عدم إبداعتهم الفنية وركودهم الفني، هو ما جعل عزيز الشافعي يعلق على الأمر.

وقال ردا عن أحد الموسيقيين: «قليل الذوق ومبيحترمش زمايله، وبقاله 10 سنين، بيقول بدرس السوق وبيغلط وسايبينه، وهو نزل مع حماقي وخليل، ومنجحش فيبطل بقى، تاريخه الفني جميل طبعا، لكن الحاضر صفر، وكنت أتمنى يقف بشغله مع زمايله مش يهاجمنا».

أحمد خليل: لماذا أقحم اسمي في بوست

ورد المطرب أحمد خليل، على تعليق الشافعي، بمنشور قائلا: ردًا على الملحن عزيز الشافعي وعلى تشجيعه للفنانين الجدد.. سؤالي، لماذا أقحم اسمي في بوست ليه، برغم أني لم أسأله عن رأيه في فني، اللي بقدمه وإن كان من حقه إبداء رأيه فيجب أن يليق بأسلوب فنان».

وأضاف أحمد خليل: أعترف وهذا ليس عيب، أن محاولاتي في مشوار الفن لا زالت في البداية، وهذا ليس عيبًا، وأني لم أصل بعد إلى أن أصبح فنان له قاعدة جماهيرية عريضة مثل الفنان محمد حماقي، لكن الإجابة عن السؤال جاءت بعد ما قرأت انتقاده للفنان الكبير محمد حماقي، بفشل أغاني في ألبومه، فأدركت أنه من الممكن أن تكون المشكلة شخصية.

وأرفق «خليل»، صورة لمنشور، قائلا: «للتوضيح الصورة المرفقة بالبوست، هي رد الملحن عزيز الشافعي على أحد متابعي الفنان الكبير عمرو مصطفى، والذي أقحم فيه فشل ألبومي أنا وأغاني للفنان القدير محمد حماقي! ملحوظة: قام الملحن عزيز الشافعي بمسح البوست بعد انتقاد أسلوبه».