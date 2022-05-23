من هو أحمد الشافعي المشارك في مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»؟

بإجمالى 110 خبراء مصريين بالخارج، تطلق وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، النسخة السادسة من مؤتمرات «مصر تستطيع»، على مدار يومي 31 مايو و1 يونيو المقبل، تحت عنوان «مصر تستطيع بالصناعة»، بحضور عدد كبير من الخبراء المصريين بالخارج، بجانب ممثلي عدد من الشركات الأجنبية، وذلك بمحافظة القاهرة.

يأتي ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة عدد من الوزارات والجهات المعنية، وتناقش جلسات هذه النسخة من المؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، عددا من المحاور المتعلقة بمجال الصناعة، في عدد من الصناعات المختلفة، بهدف توطين الصناعة في مصر.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، معلومات عن أحمد الشافعي، أحد المشاركين في مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، وفقا لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

معلومات عن أحمد الشافعي.. أحد المشاركين في مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»

1- خبير كمياء الأصباغ.

2- رئيس برنامج كيمياء البوليمرات والأصباغ بكلية ويلسون للنسيج بجامعة ولاية شمال كارولينا بالولايات المتحدة.

3- حاصل على درجة الدكتوراه فى علوم الألياف والبوليمرات من جامعة ولاية نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية.

4- حاصل على درجة الدكتوراه فى الكيمياء العضوية من جامعة ولاية نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية.

5- حاصل على درجة الماجستير في الكيمياء العضوية من جامعة المنصورة بجمهورية مصر العربية.

6- حاصل على درجة البكالوريوس فى علوم الكيمياء من جامعة المنصورة بجمهورية مصر العربية.

7- لديه أكثر من 240 بحثا علميا، منشورا فى مجلات عالمية، و3 براءات اختراع وكتب.

8- المتحدث الرئيسي للعديد من المؤتمرات العالمية المتخصصة فى مجال النسيج وكيمياء الصبغ والتجهيز.

9- أشرف على أكثر من 50 رسالة دكتوراة وماجستير.

10- المستشار العلمي فى مجال الصباغة والتجهيز بإستخدام التكنولوجيا الحديثة، والكيمياء الصديقة للبيئة، للعديد من الشركات العالمية والأمريكية.