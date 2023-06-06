إبحار 146 مركب صيد كبيرة في سواحل البرلس بكفر الشيخ مساء اليوم

أكد حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، في محافظة كفر الشيخ، أن 146 مركب صيد كبيرة من نوع «شانيشلا» أبحرت مساء اليوم الثلاثاء، داخل المسطح المائي لمياه البحر الأبيض المتوسط، بسواحل البرلس.

وأشار «شرابي» إلى أن حركة الأمواج اليوم في معدلاتها الطبيعية، طبقاً للبيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية المصرية، ما يساعد على مزيد من الإبحار لمراكب الصيد بسواحل البرلس.

إبحار 146 مركب صيد بسواحل البرلس

وأوضح رئيس الجمعية لـ«الوطن»، أن مراكب الصيد التي أبحرت اليوم الثلاثاء، جمعيها من نوع مراكب صيد «شانيشلا»، إذ تبحر لمدة يوم واحد وتعود لسواحل البرلس مرة أخرى، لافتاً إلى أن تلك المراكب يكون على متن طاقمها البحري نحو 15 صياداً من العاملين عليها، حيث تعمل في الظلام الدامس.

حالة الطقس في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء

يذكر أن هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أعلنت أن سرعة الرياح في محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، بلغت نحو 13 كم/ساعة، وأن فرص سقوط الأمطار 1%، فيما سجلت نسبة الرطوبة 58%، ودرجة الحرارة العظمى 33 مئوية، والصغرى 19.