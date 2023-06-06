«المقاولون العرب» توقع عقود تنفيذ 4 مشروعات طرق وبنية تحتية في أنجولا
كتب:
محمد سيف
10:58 م | الثلاثاء 06 يونيو 2023
المقاولون العرب والجانب الأنجولي
فى إطار الاستراتيجية التى تتبناها شركة المقاولون العرب بالتوسع فى مشروعاتها بالخارج، وقعت المهندسة هبه أبو العلا عضو مجلس الإدارة، عقد شراكة مع إحدى كبرى الشركات الأنجولية، لدراسة وتنفيذ أربع مشروعات طرق وبنية تحتية، وستمثل تلك المشروعات باكورة أعمال شركة المقاولون العرب بدولة أنجولا، والتى تأتي كثمرة للزيارة الناجحة لوزير الأشغال العامة والإسكان الانجولي للقاهرة ومباحثاته مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وفي إطار اتفاقيات التعاون التي تم توقيعها بين الطرفين .