بعد تعيينه بقرار جمهوري.. من هو رئيس «المقاولون العرب» الجديد؟

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا، بإعادة تشكيل شركة المقاولون العرب، وذلك بناء على ما تم عرضه من الدكتور عاصم الجزار وزير الدولة لشؤون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وشمل التعديل الجديد، تعيين المهندس أحمد العصار، رئيسًا لمجلس الإدارة، وتستعرض بوابة «الوطن» في السياق التالي، أبرز المعلومات حول المهندس أحمد العصار رئيس شركة المقاولون العرب الجديد.

من هو المهندس أحمد العصار؟

- انضم المهندس أحمد العصار إلى شركة المقاولون العرب عام 2000.

- عُين عضو مجلس إدارة بشركة المقاولون العرب في مارس 2017.

- ساهم في العديد من المشروعات الكبرى في مصر منها: «محور روض الفرج ومحور حلوان ومحاور الواحات والمونورويل 6 أكتوبر».

- ساهم في العديد من المشروعات الكبرى خارج مصر منها: «مشروع سد روفيجي في تنزانيا».

- ساهم في وضع خطط وأهداف مشتركة لجميع الإدارات في إدارة الكباري والأساسات.

- شغل منصب مدير إدارة الكباري والإنشاءات التخصصية من يوليو 2016 حتى مارس 2017.

- شغل منصب مدير فرع شمال الدلتا من أغسطس 2014 حتى يونيو 2016.

ويكون نائب رئيس مجلس الإدارة الجديد لشركة المقاولون العرب، الأول هو المهندس محمد الريفي، ومجلس الإدارة تتكون أعضائه من، الدكتور محمد البشوتي، والمهندس أحمد العدلاني، والمهندسة هبة أبو العلا، والمهندس أيمن عطية، والمهندس حسن كامل، والمهندس السيد فرج، والمهندس طارق خضر، والمهندسة دينا فتحي.

بالإضافة إلى تعيين محمد الأتربي، والمهندس خالد عباس، ونضال القاسم عصر، أعضاء من ذوي الخبرة للخبرة.