وفاة مصطفى الرفاعي وزير الصناعة السابق وأحد الرواد البتروليين

نعى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، فقيد قطاع البترول والصناعة المصرية المهندس مصطفى الرفاعي، وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية السابق، وأحد الرواد البتروليين المؤسسين لعدد من الكيانات البترولية العملاقة ومنها الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية «إنبي»، سائلاً الله العلى العظيم أن يتغمد الفقيد برحمته وعفوه، وأن يجعل ما قدمه من جهد وعلم شفيعًا له، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.