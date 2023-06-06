كل ما تريد معرفته عن مدارس البترول بعد الشهادة الإعدادية.. اضمن مستقبلك

حيرة كبيرة تنتاب طلاب الشهادة الإعدادية، عقب ظهور النتيجة الخاصة بهم، تتعلق بقرار مصيري يتحدد عليه مستقبل الطالب بأكمله، وبالرغم من أن الاتجاه السائد في المجتمع هو اختيار مدار الثانوية العامة، إلا أن هناك فئة كبيرة تفضل البحث عن المدارس الفنية التي تضمن لخريجيها الحصول على فرصة عمل مناسبة لطبيعة الدراسة.

وتعد مدارس البترول والنقل البحري من أكثر المدارس التي يهتم الكثير من الطلاب بالبحث عنها، لمعرفة جميع تفاصيل الدراسة بها حتى يستطيعون اتخاذ القرار المناسب.

وتعد مدارس البترول والنقل البحري من أفضل بدائل الثانوية العامة؛ إذ أنها تضمن لخريجيها الالتحاق بكليات الهندسة، والعمل في مجال البترول والنقل البحري، ونوضح من خلال هذا التقرير، كل ما يريد الطالب وأولياء معرفته عن مدارس البترول، حول مميزاتها والمستندات المطلوبة للتقديم بها، وفق الصفحة الخاصة بمدارس البترول والنقل البحري، والتي جاءت كالتالي:

معلومات عن مدارس البترول والنقل البحري

- تقبل المدرسة الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية، بمجموع 140 درجة فأكثر، كما تقبل المدارس الخاصة واللغات أيضا.

- يحصل الطالب على العديد من المميزات؛ إذ أنه يستطيع الالتحاق بالكليات والمعاهد العليا والكليات والتكنولوجية والمعاهد العليا للهندسة، عن طريق مكتب التنسيق، كما أنه له الكليات كافة الموجودة بتنسيق التعليم الفني والدبلومات.

- يمكن للطالب الحصول على جواز سفر بحري بعد التخرج.

- تأمين صحي شامل.

- مدة الدراسة بها 3 سنوات.

- توفر المدرسة للطلاب قاعات نظرية ومعامل وورش مجهزة بأحدث المعدات، ووسائل التعليم الحديثة.

- توفر المدرسة للطلاب تدريب عملي داخل شركات البترول لقسم البترول، ومعمل كيمياء وتحاليل طوال فترة الدراسة.

- توفر المدرسة تدريب عملي بالموانيء على مدار العام، لقسم النقل البحري والملاحة طوال فترة الدراسة.

المستندات المطلوبة للالتحاق بمدرسة البترول والنقل البحري

- شهاده إتمام المرحلة الإعدادية.

- عدد 4 صور من الشهادة الإعدادية.

- أصل شهاده ميلاد الطالب حديثة بالعلامة المائية أصل، بالإضافة إلى 4 صور منها.

- عدد 8 صور شخصية حديثة مقاس (4 × 6).

- صورة بطاقة ولي الأمر، وإحضار الأصل للإطلاع عليها.

- دمغة وطوابع بريد مسجل من مكتب البريد.

- البطاقة الصحية الموجودة بملف الطالب بالمدرسة الإعدادية، ويمكن إحضارها من مكتب الصحة إن لم تكن موجوده بملف الطالب.

- شهادة حسن سير وسلوك معتمدة ومختومة من المدرسه الإعدادية.